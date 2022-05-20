سريلانكا تغلق المدارس والمصالح الحكومية بسبب أزمة الوقود

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت "أسوشيتيد برس"، فقد طلبت وزارة الإدارة العامة فى سريلانكا من المسؤولين الحكوميين، عدم الحضور إلى العمل "فى ضوء النقص الحالى فى الوقود ومشاكل مرافق النقل" فى جميع أنحاء البلاد.
كما أغلقت المدارس الخاصة التى وافقت عليها الدولة والحكومة يوم الجمعة، وسط تفاقم نقص الوقود، حيث ينتظر آلاف الأشخاص فى طوابير فى محطات الوقود فى جميع أنحاء البلاد لعدة أيام فى كل مرة.
وتكافح سريلانكا لإيجاد أموال لدفع تكاليف استيراد الوقود والغاز وغيرها من الضروريات فى الأشهر الأخيرة، حيث أصبحت الدولة الواقعة على المحيط الهندى على شفا الإفلاس.
ووسط أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أوقفت سريلانكا سداد حوالى 7 مليارات دولار من القروض الخارجية المستحقة هذا العام من أصل 25 مليار دولار يتم سدادها بحلول عام 2026.
ويبلغ إجمالى الدين الخارجى للبلاد 51 مليار دولار. وتقول وزارة المالية إن الدولة لديها حاليا 25 مليون دولار فقط من الاحتياطيات الأجنبية الصالحة للاستخدام.
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