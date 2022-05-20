الاحتلال الإسرائيلى يعتقل 9 فلسطينيين فى الضفة الغربية

جدة - نرمين السيد - وحسبما ذكرت صحيفة "جيرزاليم بوست" الإسرائيلية، فقد قوات الأمن وجهاز الأمن العام وشرطة الحدود فى دولة الاحتلال "تسعة مطلوبين فى أنحاء الضفة الغربية، يشتبه فى قيامهم بنشاط إرهابى، كجزء من عملية كاسر الأمواج".

وأشارت التقارير إلى أن المعتقلين من قرى "ميديا ​​ونعلين وكروات بنى حسن ونور الشمس ومدينة الخليل"، حيث أشارت الشرطة إلى أنه "عثر بحوزة أحد المعتقلين في الخليل، على بندقية من طراز M-16 وأسلحة أخرى".

ووفقًا لوكالة "صفا" الفلسطينية، فقد اعتقلت قوات الاحتلال شابين من قرية نعلين، غرب رام الله، فجر اليوم، بعد مداهمة منزلى ذويهما، مضيفة أن قوات الاحتلال اعتقلت مواطنا من مخيم نور شمس شرق طولكرم"، إضافة إلى اقتحام عدة بلدات وقرى في محافظة جنين، ومداهمة منازل بمحاذاة جدار الفصل.

وفى قرية مسلية، اعتقلت القوات الإسرائيلية عددا من المواطنين، وسط إطلاق قنابل الصوت والغاز المسيل للدموع، كما اندلعت مواجهات بين الشبان وجنود الاحتلال، حيث دفع الإسرائيليون بتعزيزات عسكرية من دبابات وناقلات جنود إلى المنطقة، حيث تمركزت في مستوطنة "مابو دوتان" وفي مناطق جبلية بالقرب من يعبد، فيما حلقت الطائرات العسكرية الإسرائيلية بشكل مكثف في سماء جنين.