العالم اليوم - تحالف دولي لمحاربة نقص أدوية السرطان في البلدان الفقيرة

انتم الان تتابعون خبر تحالف دولي لمحاربة نقص أدوية السرطان في البلدان الفقيرة من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 مايو 2022 11:15 صباحاً - أسست شركات صناعات دوائية منها نوفارتيس وروش مع منظمات دولية لمكافحة السرطان تحالفا يهدف لمد البلدان الأكثر فقرا بمزيد من أدوية علاج الأورام.

وفي الوقت الراهن يتوفر أقل من 50 بالمئة من أدوية السرطان المدرجة في قائمة منظمة الصحة العالمية للأدوية الأساسية في البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل، ومع زيادة وطأة المرض، من المتوقع أن تحدث ثلاث من كل أربع وفيات بالسرطان في هذه البلدان خلال العقد المقبل.

وفي أول خطوة ملموسة لتحالف (الحصول على أدوية الأورام)، منحت نوفارتيس ترخيص عقار نيلوتينيب المستخدم في علاج سرطان الدم لمجمع براءات اختراع الأدوية التابع للأمم المتحدة للسماح لمصنعي الأدوية المكافئة، التي تحمل نفس تركيبة عقاقير سقطت حقوق ملكيتها، بإنتاجه على نطاق كبير وبتكلفة أقل.

وقال التحالف إنه سبق مشاركة التكنولوجيا المستخدمة في صنع عقاقير علاج مرض نقص المناعة المكتسب وكوفيد-19 بهذه الطريقة، لكن نيلوتينيب هو أول عقار لمرض من الأمراض غير المُعدية يُمنح للمجمع.

وذكر الاتحاد الدولي لمكافحة السرطان، وهو شريك مهم للتحالف، أن التحالف لا يسعى لتوفير الأدوية فحسب، وإنما أيضا تدريب الدعموسبل التشخيص، وفقما نقلت "رويترز".

ويبدأ التحالف بمبلغ 32 مليون دولار من القطاع الخاص وسيركز في بادئ الأمر على أنشطة بناء القدرات في عشر دول منخفضة ومتوسطة الدخل وتطوير المبادرات القائمة.