النرويج: إصابة عدد من الأشخاص فى حوادث طعن جنوب شرقى البلاد

جدة - نرمين السيد - ووفقًا لوكالة "رويترز" الإخبارية، قالت الشرطة النرويجية إنه"عُثر بحوزة أحد المعتقلين فى الخليل، على بندقية من طراز M-16 وأسلحة أخرى".
وأضافت الشرطة المحلية، أن أربعة أشخاص على الأقل تعرضوا للطعن والجرحى فى هجمات عشوائية فى نوميدالـ جنوب شرق النرويج.
وأشارت الشرطة النرويجية إلى أن أحد الضحايا في حالة حرجة، وأن الحادث لا يزال مستمرًا.
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