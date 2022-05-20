التشيك تمدد حالة الطوارئ بسبب اللاجئين الأوكرانيين

وحسبما نقلت تقارير، فقد تم تفعيل حالة الطوارئ فى البداية منذ 4 مارس الماضى، بعدما استقبلت البلاد عددًا كبيرًا من الأوكرانيين الفارين من الحرب فى بلادهم، حيث تسمح حالة الطوارئ للحكومة بسن تدابير واسعة النطاق لمواجهة الأزمات، بما فى ذلك تدابير لتقديم المساعدة الأساسية، مثل الإقامة والطعام، وإنشاء مراكز المساعدة فى جميع المناطق.
ووعد رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، بأن يكون هذا التمديد هو الأخير، بينما وجهت المعارضة اتهامات للحكومة بالفوضى وعدم وجود خطط فى عملية التسجيل، حسبما قالت وزيرة المالية السابقة إلينا شيليروفا.
كما دعا السياسى اليمينى المتطرف، توميو أوكامورا، إلى إعادة اللاجئين إلى ديارهم حتى يتمكنوا من إعادة بناء بلدهم، حيث فر أكثر من 348 ألف أوكرانى إلى التشيك منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية فى 24 فبراير الماضى، وحصلوا على تصاريح إقامة.
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