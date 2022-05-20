العالم اليوم - إصابة عدة أشخاص في حوادث طعن بالنرويج

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 مايو 2022 10:18 صباحاً - أصيب 4 أشخاص على الأقل، يوم الجمعة، في حوادث طعن عشوائية في جنوب شرق النرويج، حسبما أعلنت الشرطة المحلية.

وقالت الشرطة النرويجية إن 4 أشخاص تعرضوا للطعن وأصيبوا في هجمات عشوائية في نيوميدال بجنوب شرق البلاد. وأضافت الشرطة أن أحد المصابين في حالة حرجة وأن الحادث لايزال مستمرا. وقال مسؤولون إنه تم القبض على أحد المشتبه بهم في وقت لاحق. وذكر متحدث باسم الشرطة لرويترز: "يمكنني أن أؤكد أن الجاني تحت السيطرة".

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