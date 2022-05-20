نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية وكيفية التصديق على طلب الزيارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية ؛ حيث تعمل وزارة الخارجية السعودية على تقديم بعض من الزيارات العائلية حتى تتيح للمواطنين المقيمين داخل المملكة والذين يريدون استقبال عائلتهم تسهيل هذا الأمر عليهم ويتم ذلك وفق بعض الشروط والضوابط التي يجب على من يرغب في التقديم على الزيارة توافرها ومن خلال هذا المقال سوف نقوم بتوضيح هذه الشروط وأيضاً توضيح بعض الأمور التي تخص هذا الموضوع.

شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

كما ذكرنا من قبل أنه لا بد على المواطن المقيم داخل أراضي المملكة العربية السعودية ويريد القيام بتقديم طلب زيارة عائلية فعلية أن يعمل على توافر الشروط والضوابط التي تم وضعها وهذه الضوابط جاءت كما يلي:

يجب على المتقدم للحصول على الزيارة أن يكون لديه حواز سفر ساري المفعول وإذا لم يكون ساري فعلية تفعيله.

وأيضاً يجب أن تكون الإقامة الخاصة به وبجميع أفراد الأسرة سارية المفعول.

مدة الزيارة لا تتعدى ثلاثة أشهر ولا بد أن تكون سارية المفعول.

يشترط أن يتم تقديم الطلب عن طريق الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية السعودية.

الزيارة تقتصر على الأقارب من الدرجة غ وهي مثل (الزوجة، الزوج، الأبناء، الوالدين).

يجب أن يكون عمر الأبناء لا يتعدى عن ثمانية عشر 18 عاماً وذلك للمتقدمين لعمل زيارة.

يتم إيقاف الزيارة في موسمي الحج والعمرة بالإضافة إلى الإجازات التي تخصص للحج والعمرة.

على المواطن المقيم داخل المملكة العربية السعودية أن يقوم بدفع رسوم الزيارة في الجهة التي تم تخصيصها لذلك.

بالنسبة للقيمة المالية التي تخص الزيارة فيتم تحديدها بواسطة وزارة الخارجية السعودية.

كيفية تصديق طلب زيارة عائلية

توجد بعض الخطوات التي يجب على المتقدم إتباعها حتى يحصل على تصديق طلب زيارة عائلية من خلال وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وهذه الخطوات تتمثل في الآتي:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية السعودية.

ثم يقوم المستخدم بتدوين كل البيانات الخاصة به.

بعد ذلك يتم ملء بيانات الطلب الخاصة بالمتقدم.

ثم القيام بتدوين كافة البيانات التي تخص الزوار بطريقة صحيحة.

وبعدها يتم الضغط على أيقونة التالي واتباع جميع الإجراءات الأخرى التي تخص الموافقة على طلب الزيارة.

طريقة تعديل طلب الزيارة العائلية

من الممكن أن المواطن الذي قام بالتقديم على طلب زيارة عائلية أن يقوم بعمل تعديل على الطلب المقدم وذلك عبر الموقع الخاص بوزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية وذلك بإتباع الخطوات التي تم وضعها لذلك هذه الخطوات تكون كالآتي:

الولوج إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الخارجية السعودية.

ثم بعد ذلك يتم النقر على رابط الموافقة على التعهد.

على مقدم الطلب أن يقوم بتدوين البيانات التي تخص الفرد المراد تعديل بياناته.

ثم يتم تسجيل البيانات التي تخص بتعديل الطلب تم عمله في السابق على الموقع.

تدوين كافة البيانات التي تخص الزوار.

ثم بعد ذلك يتم الضغط على أيقونة عرض الطلب والتأكد من صحة البيانات التي سوف تظهر.

وأخيراً يتم النقر على رابط التالي والقيام بإتباع جميع الإجراءات التي تخص الموافقة على الطلب.

الأوراق المطلوبة للتصديق على شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية

توجد بعض الأوراق والمستندات التي يجب إحضارها حتى يتم التصديق على شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية وهذه الأوراق تكون كالآتي:

يجب احضار خطاب مختوم به مفردات الراتب الخاصة بالقسم وأيضاً المهنة الذي يقوم بها داخل المملكة العربية السعودية.

لا بد من احضار بيان أسماء الزائرين ويجب أن يكون هذا البيان مختوم من الكفيل.

احضار الأصل وصورة من جواز السفر.

وأيضاً أصل وصورة من الإقامة.

صورة من عقد الزواج وأيضاً صورة من شهادات ميلاد الأبناء.

احضار صورة من جواز السفر الخاص بالوالدين.

وبذلك نكون قد وصلنا إلى نهاية مقالنا الذي قمنا فيه بالتعرف على شروط طلب زيارة عائلية من وزارة الخارجية السعودية وأيضاً تعرفنا على كيفية تصديق طلب الزيارة العائلية كما أننا قمنا بالتعرف على طريقة تعديل طلب الزيارة العائلية وقمنا بذكر الأوراق والمستندات المطلوبة للتصديق على طلب الزيارة العائلية.