نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد بداية العام الدراسي 1444 1445 الجديد في السعودية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بداية العام الدراسي 1444 1445 الجديد في المملكة العربية السعودية قد تم للتو الإعلان عنها بواسطة وزارة التربية والتعليم السُّعُودية ، حيث أن المملكة تسعى جاهدة إلى تطوير قطاع التربية والتعليم العالم والتعليم العالي داخل المملكة بشتى السبل الممكنة لكي تتمكن من اللحاق بركب الدول المتقدمة باعتبار التعليم الجيد هو أساس تقدم الدول والذي قد ظهر ذلك جليا في النظام الجديد للتعليم العام واعتبار العام الدراسي ثلاثة فصول دراسية بدلا من فصلين مع تطوير المناهج الدراسية التي تساعد في المقام الأول على تنمية مهارات الطلاب.

بداية العام الدراسي 1444 1445

لقد أعلنت وزارة التربية والتعليم السعودية منذ قليل أن بداية العام الدراسي الجديد في المملكة سوف تكون في الاول من شهر صفر من العام الجديد ١٤٤٤ ه‍ أي أن أول أيام العام الدراسي سوف تكون يوم الأحد 01/02/1444 الموافق أيضا يوم الأحد 23 يونيو لعام 2022م. ذلك لجميع مراحل التعليم العام والجامعي وطلاب التدريب المهني والتقني.

موعد انتهاء العام الدراسي الجديد 1444

[04/12/1444هـ – 23/06/2023م] ، في ضوء توضيح خطة العام الدراسي الجديد 1444 ه‍ تمت الإشارة من قبل وزارة التربية والتعليم السُّعُودية أيضًا إلى موعد انتهاء العام الدراسي تمامًا ؛ لتكون بنهاية دوام يوم الخميس الموافق ٤ ذي الحِجَّة ١٤٤٤ه‍ أي في يوم الخميس الموافق 23 يونيو 2023م. ولن تكون الدراسة عبر منصة مدرستي وإنما سوف تكون حضوري.

خطة العام الدراسي ١٤٤٤ ثلاثة فصول

سوف يكون العام الدراسي القادم داخل المملكة العربية السُّعُودية مقسم أيضًا إلى ثلاثة فصول دراسية، وذلك على النحو التالي:

يبدأ الفصل الدراسي الأول في الأول من شهر صفر لعام ١٤٤٤ه‍. وينتهي في الخميس الموافق ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه‍.

في الأول من شهر صفر لعام ١٤٤٤ه‍. وينتهي في الخميس الموافق ٣٠/٠٤/١٤٤٤ه‍. يبدأ الترم الثاني الفصل الدراسي الثاني لعام ١٤٤٤ في يوم الأحد ١٠ جُمادى الأولى وينتهي في ١٠ شعبان ١٤٤٤ه‍.

لعام ١٤٤٤ في يوم الأحد ١٠ جُمادى الأولى وينتهي في ١٠ شعبان ١٤٤٤ه‍. يبدأ الفصل الدراسي الثالث والأخير في يوم الأحد ٢٠ شعبان ١٤٤٤ وينتهي في الرابع من ذي الحِجَّة لعام ١٤٤٤ه‍ أيضًا. وهذا هو تاريخ نهاية العام الدراسي أيضا.

ويذكر أن العلم الدراسي الجديد ١٤٤٤ ١٤٤٥ في المملكة العربية السُّعُودية ؛ سوف يشهد عدة اجازات ؛ منها ٥ إجازات مطولة إلى جانب إجازة اليوم الوطني السعودي ٢٠٢٣ وإجازة يوم التأسيس ٢٢ فبراير ٢٠٢٣م وكذلك إجازة عيد الفطر المبارك.