بنك التنمية الاجتماعية قرض العاطل الشروط وخطوات التقديم بالتفصيل

بنك التنمية الاجتماعية قرض العاطل عن العمل بالشروط و الخطوات حيث يتطلع الكثير من المواطنين السعوديين العاطلين عن العمل في الحصول إلى أي وسيله تدر عليهم دخل يعينهم على أعباء الحياه ؛ حيث منهم من يتمنى أن يحصل على وظيفه لتحسين مستواه المال والمعيشي ومنهم من يتطلع الى الحصول على قرض العاطلين عن العمل الذي من خلاله يعمل على تحسين مستواه المالي ومن خلال مقالنا هذا المقدم من ثقفني سنقدم لكم كل ما يخص ويتعلق بقرض العاطل من بنك التسليف بالشروط والخطوات بالتفصيل.

شروط بنك التنمية الاجتماعية قرض العاطل

من أهم شروط الحصول على قرض العاطلين عن العمل من بنك التنمية الاجتماعية بالسعودية، ما يلي:

الا يقل عمر المتقدم بالطلب عن 21 عاما للقرض العيني.

أن يكون صاحب الطلب م أبناء الوطن أو حاصل على الجنسية السُّعُودية.

الا يتعدى عمره عن ستون 60 عاما كاملا.

الله يقل عمر المتقدم بالطلب لقرض المادي عن ثمانية عشر 18 عاماً.

يكون مقيم إقامه دائمه بالمملكة العربية السعودية حتى سداد اخر قسط مستحق عليه.

الا يكون عليه أي مستحقات ماليه لقرض آخر وقت تقديم الطلب للحصول على القرض العاطل.

لا تتعدى فتره سداد القرض عن 60 شهر كاملا.

ألا يتعدى الدخل الشهري الخاص به في حاله كان موظف في اي من القطاعين عن عشرون 20 الف ريال سعودي.

على العميل تقديم اي ضمانات يطلبها البنك لكي يضمن حقه في سداد أقساط القرض الذي سيحصل عليها العميل.

أن يجتاز المواطن صاحب الطلب الفحص الائتماني.

لا يتعدى المبلغ الخاص بالقرض عن مائه وعشرون 120 الف ريال حسب الملائمه المالية.

تصل قيمه التمويل إلى اثنين وثلاثون ألف ريال لمن يقل عمره عن عشرون 20 عاما.

طريقة تقديم بنك التنمية الاجتماعية قرض العاطل

لكل مواطن يريد الحصول على برنامج التمويل قرض العاطلين والتقديم فيه إلكترونيا عليه القيام باتباع الخطوات التي تم وضعها من جهه البنك و التي سنقدمها لكم في النِّقَاط التالية:

يتم الولوج المباشر على البوابة الإلكترونية الرسمية الخاصة بـِ بنك التنمية الاجتماعية السعودي.

تسجيل رقم الهويه الوطنيه الخاصه بصاحب الطلب.

تسجيل رقم الايبان ( الحاسب المصرفي ) لصاحب الطلب.

توضيح العنوان الوطني الخاص به.

تسجيل رقم الهاتف الجوال له المسجل على منصة ابشر.

يتم اختيار أيقونة طلب تمويل البطالة والنقر عليها.

تسجيل نوع الجنسية التي يحملها المتقدم بالطلب حتى يتم الموافقة عليه في حاله كان سعودي الجنسية.

يتم مراجعه جميع البيانات المطلوبة التي تم تسجيلها والتأكيد على صحتها.

يقوم المواطن بإرسال جميع الأوراق والمستندات المطلوبة بعد تحديد موعد له بذلك.

في الموعد الذي تم تحديده لصاحب الطلب عليه رفع كافه المستندات و الأوراق المطلوبة من خلال البريد الإلكتروني.

رسوم قرض العاطلين عن العمل بنك التسليف

وضع بنك التنمية الاجتماعية السعودي (بنك التسليف) قيمة رسوم مالية مستحقه على كل من يريد التقديم للحصول على قرض العاطل وتصل هذه الرسوم إلى أربعة آلاف 4000 ريال سعودي في حالة الموافقة على طلب القرض الذي سيحصل عليه العميل بعد التأكد من صحة جميع البيانات المطلوبة و الموافقة عليه.