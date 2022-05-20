وزير الخارجية الأمريكى يتهم روسيا بتجويع المدنيين لتحقيق أهدافها بأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - اتهم وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، روسيا باستخدام تجويع المدنيين فى أوكرانيا لتحقيق أهدافها، فيما رد سفير روسيا لدى الأمم المتحدة فاسيلى نيبينزيا على هذه الاتهامات ووصفها بأنها "سخيفة".





وقال بلينكن -الذى ترأس جلسة مجلس الأمن الدولى اليوم الخميس-: "يعتقد البنك الدولى أن حرب روسيا فى أوكرانيا يمكن أن تضيف 40 مليون شخص إلى هذا المجموع"، ناقلا عن بيانات برنامج الأغذية العالمى ومنظمة الفاو "منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة ارتفاع عدد الأشخاص المتضررين من انعدام الأمن الغذائى بسبب الصراع من حوالى 100 مليون شخص فى عام 2020، إلى 139 مليونا فى عام 2021، ونحو 161 مليون شخص فى عام 2022، وفقا لما ذكرته صحيفة "نيويورك بوست".

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