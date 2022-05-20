نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تمثيل الدوسري واختفاء الراية… خبراء التحكيم ينتقدون حكم مباراة الهلال والفيحاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة انتقد خبراء التحكيم قرار حكم مباراة الهلال والفيحاء بسبب تمثيل الدوسري وإشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب، وكانت ركلات الترجيح قد حسمت لقب كأس خادم الحرمين الشريفين لصالح فريق الفيحاء في مفاجأة غير متوقعة، وتوج “أبناء المجمعة” بكأس الملك لأول مرة في تاريخهم بعد أكثر من 120 دقيقة من الصمود والاستبسال أمام الزعيم، ليكتب الفيحاء التاريخ بأحرف من ذهب في ليلة بطولية شهدها ملعب الملك عبد الله الدولي (ملعب الجوهرة)، وستظل ذكرى تاريخية خالدة في أذهان جماهيره. وفشل الهلال في تحقيق لقب كأس الملك العاشر في تاريخه مكتفيًا بتحقيق اللقب مرتين خلال آخر 5 مواسم (2017 – 2020).

تمثيل الدوسري “من وجهة نظر الحكم” يكلفه بطاقة صفراء في مباراة الهلال والفيحاء

افتتح الزعيم أول أهداف اللقاء عبر التورنيدو سالم الدوسري بعدما سدد كرة مباغتة لحارس مرمى الفيحاء قبل انتهاء مجريات أحداث الشوط الأول بثواني قليلة، في الوقت الإضافي عند الدقيقة 48′.

وفي الدقيقة 66′ سجل أبناء المجمعة هدف التعادل عن طريق البرازيلي رامون لوبيز، وباءت محاولات كلا الجانبين على المرمى بالفشل حتى انتهاء الوقت الأصلي للمباراة، ليتم اللجوء إلى الأشواط الإضافية، ولكنها لم تضف شيئًا جديدًا، لتكون ركلات الترجيح هي الحاسمة للمباراة، وكان الفيحاء هو صاحب الحظ السعيد، ليتوج بطلاً لكأس الملك 2022.

تعليق خبراء التحكيم على تمثيل الدوسري

أجمع خبراء التحكيم بعد مباراة الهلال والفيحاء في نهائي كأس الملك على أن ادعاء حكم المباراة بوجود تحايل من قبل سالم الدوسري بعد سقوطه أرضًا في الدقيقة ’36، وإشهار البطاقة الصفراء في وجه اللاعب هو قرار خاطئ، وذلك لأن سقوطه في منطقة جزاء الفيحاء كان بالفعل ناجم عن احتكاك بسيط مع المنافس، وفي ذات الوقت لا يرتقي أن يتم احتساب هذا الاحتكاك ركلة جزاء لصالح الهلال.

وعلق فهد المرداسي على الواقعة عبر قناة “ssc” قائلاً: “الحكم كان في زاوية قريبة من اللعبة والرؤية كانت واضحة له، لا توجد ضربة جزاء، ولكن بنفس الوقت لا يوجد تحايل على لاعب الهلال باعتبار وجود احتكاك بسيط باليد من قبل لاعب الفيحاء، وبالتالي كان السقوط عفوي”.

واتفق محمد فودة عبر قناة “mbc action” مع رأي المرداسي حول واقعة تمثيل الدوسري موضحًا: “كان على الحكم ألا يعلن عن وجود مخالفة؛ لأن اللاعب لم يقم بعملية تحايل حيث كان هناك التحام بينه وبين لاعب الفيحاء، وبالتالي لا يستوجب إشهار البطاقة الصفراء”. وأكد فودة أيضًا أن الاحتكاك طبيعي لا يستدعي احتسابه مخالفة على لاعب الفيحاء، وبالتالي لا توجد ضربة جزاء.

وكان للمحلل التحكيمي، سمير عثمان نفس رأي فودة والمرداسي حيث أشار إلى أن تمثيل الدوسري غير موجود لأنه حدث التحام طبيعي بينه وبين المنافس ثم سقط على إثره لاعب الهلال الذي لم يكن يبحث عن ضربة جزاء مفضلًا استمرار اللعب دون احتساب أي مخالفات.

وانتقد عثمان حكم مباراة الهلال والفيحاء بسبب اختفاء راية الزاوية (علم الضربة الركنية) وعدم تواجدها في المكان المخصص من ملعب المباراة؛ حيث ظهر ذلك واضحًا في لقطة تنفيذ لاعب الفيحاء ركلة ركنية مع بداية الشوط الثاني، واستنكر عثمان هذه الواقعة مشددًا على أن طاقم التحكيم كان عليه التحقق من توافر كافة الأدوات والمهمات داخل الملعب بشكل صحيح وفقًا للوائح والقوانين.