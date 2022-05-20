 طاجن مكرونة المحلات…حضريها فى 10 دقايق طاجن المكرونه بالدجاج أو اللحم طعم وريحة تجيب اخر الشارع تحفة

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طاجن المكرونه بالدجاج أو اللحم، دايما تبحث ربات البيوت على تقديم افضل الأكلات المحبوبة لعائلتها وإن وصفة طاجن المكرونة باللحمة أو الدجاج تعتبر من أشهى الوصفات التي تقدم في العزومات والمناسبات الاجتماعية وتباع في محلات الوجبات السريعة بأسعار باهظة فتعالوا نتعرف على طريقة إعدادها داخل المنزل بمقادير سهلة وبسيطة. طاجن المكرونه بالدجاج أو اللحم سوف نقدم لكم كيفية تحضير طاجن المكرونة بالدجاج طاجن المكرونة بالدجاج نصف كيلو صدور أو أوراك دجاج متقطعة جزيئات صغيرة

كيس مكرونة قلم لأيتم طهيها

2كوب من عصير الطماطم

ملعقة كبيرة صلصة

بصلة مفرومة

فلفل حامي متقطع حلقات رفيعة

ملح وفلفل أسود

رشه سكر

نصف ملعقة صغيرة كمون

كسبره نصف ملعقة صغيرة بهارات دجاج

مرقة

زيت

بقدونس طريقة تحضير طاجن المكرونة بالدجاج يتم أحضار أناء واسع ويتم رفعه على الناري مع إضافة كمية من الزيت ويترك حتى يسخن

ثم يتم وضع جزيئات الدجاج ويتم مزجها جيدا مع الزيت وبعد أن يتبدل لون الدجاج يتم

وضع بهارات الدجاج والملح والفلفل الأسود وتمزج جيدا، ثم يتم وضع البصل والفلفل الحامي ويتم المزج جيدا ثم نضع الملح ونستمر في المزج جيدا.

ثم يتم أحضار أناء آخر وبه كمية من الزيت ويترك حتى يسخن جيدا ثم نضع 2كوب من عصير الطماطم ثم نضع رشة سكر

وملح وفلفل أسود وكسبره ونصف ملعقة من البهارات المشكلة ومكعب مرق وملعقتين من صلصة الطماطم

ثم نستمر في المزج جيدا ثم نضع الماء المغلي على هذا الخليط.

ثم يتم أحضار أناء واسع معد لدخول الفرن ويتم دهنه بالزيت من كل النواحي ثم نضع الدجاج في أسفل الإناء

وبعد ذلك نضع طبقة من المكرونة فوقه نضع طبقة من الدجاج فوقه الصلصة ويغلق الإناء جيدا بورق الألومنيوم

ويدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 30دقيقة ثم تخرج من الفرن ويترك حتى يهدأ من الحرارة، ويتم قلب الإناء في طبق التقديم ويقدم ساخنا. طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة 500 جرام من المكرونة

500 جرام من اللحم المفروم

4قطع من القرنبيط

4 بيضات

أربع أكواب من الكريمة

بصلة مفرومة

ربع كوب من الزيت النباتي

رغيف من الخبز الإفرنجي

2ملعقة كبيرة من البقدونس

ملعقة كبيرة من جبن البارميزان

ملعقة كبيرة من الزبدة

ملح حسب الاحتياج

فلفل أسود حسب الرغبة

نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم

4لتر من ماء السلق طريقة تحضير طاجن المكرونة باللحمة يتم تقطيع رغيف الخبز الإفرنجي ثم يتم وضعه في أناء متوسط ثم نضع جبن البارميزان والبقدونس والملح والفلفل الأسود ويتم مزج المكونات جيدا.

لإعداد اللحم يتم أحضار أناء واسع ورفعه على النار مع كمية من الزيت ثم يتم.

وضع البصل ويترك حتي يتغير لونه ثم يوضع اللحم المفروم والملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم ثم يرفع الإناء من على النار.

ثم نضع المكرونة والقرنبيط في ماء مغلي حتي يطهوا جيدا ثم يرفع من على النار.

ويتم وضع المكرونة والقرنبيط واللحم المفروم في أناء واسع ويتم دهنه بالزيت.

ثم يتم وضع الكريمة والبيض والملح والفلفل الأسود وتمزج جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.

ثم يوضع على الخليط السابق وفوقه الخبز الإفرنجي المطحون ويدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويخرج من الفرن ويقدم ساخنا. عمر شويل - جدة طاجن مكرونة المحلات...حضريها فى 10 دقايق طاجن المكرونه بالدجاج أو اللحم طعم وريحة تجيب اخر الشارع تحفة - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طاجن مكرونة المحلات…حضريها فى 10 دقايق طاجن المكرونه بالدجاج أو اللحم طعم وريحة تجيب اخر الشارع تحفة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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