 طاجن مكرونة المحلات…حضريها فى 10 دقايق طاجن المكرونه بالدجاج أو اللحم طعم وريحة تجيب اخر الشارع تحفة

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طاجن المكرونه بالدجاج أو اللحم، دايما تبحث ربات البيوت على تقديم افضل الأكلات المحبوبة لعائلتها وإن وصفة طاجن المكرونة باللحمة أو الدجاج تعتبر من أشهى الوصفات التي تقدم في العزومات والمناسبات الاجتماعية وتباع في محلات الوجبات السريعة بأسعار باهظة فتعالوا نتعرف على طريقة إعدادها داخل المنزل بمقادير سهلة وبسيطة.
طاجن المكرونه بالدجاج أو اللحم
سوف نقدم لكم كيفية تحضير طاجن المكرونة بالدجاج
طاجن المكرونة بالدجاج
- نصف كيلو صدور أو أوراك دجاج متقطعة جزيئات صغيرة
- كيس مكرونة قلم لأيتم طهيها
- 2كوب من عصير الطماطم
- ملعقة كبيرة صلصة
- بصلة مفرومة
- فلفل حامي متقطع حلقات رفيعة
- ملح وفلفل أسود
- رشه سكر
- نصف ملعقة صغيرة كمون
- كسبره نصف ملعقة صغيرة بهارات دجاج
- مرقة
- زيت
- بقدونس
طريقة تحضير طاجن المكرونة بالدجاج
- يتم أحضار أناء واسع ويتم رفعه على الناري مع إضافة كمية من الزيت ويترك حتى يسخن
- ثم يتم وضع جزيئات الدجاج ويتم مزجها جيدا مع الزيت وبعد أن يتبدل لون الدجاج يتم
- وضع بهارات الدجاج والملح والفلفل الأسود وتمزج جيدا، ثم يتم وضع البصل والفلفل الحامي ويتم المزج جيدا ثم نضع الملح ونستمر في المزج جيدا.
- ثم يتم أحضار أناء آخر وبه كمية من الزيت ويترك حتى يسخن جيدا ثم نضع 2كوب من عصير الطماطم ثم نضع رشة سكر
- وملح وفلفل أسود وكسبره ونصف ملعقة من البهارات المشكلة ومكعب مرق وملعقتين من صلصة الطماطم
- ثم نستمر في المزج جيدا ثم نضع الماء المغلي على هذا الخليط.
- ثم يتم أحضار أناء واسع معد لدخول الفرن ويتم دهنه بالزيت من كل النواحي ثم نضع الدجاج في أسفل الإناء
- وبعد ذلك نضع طبقة من المكرونة فوقه نضع طبقة من الدجاج فوقه الصلصة ويغلق الإناء جيدا بورق الألومنيوم
- ويدخل فرن ساخن على درجة حرارة 200 درجة مئوية لمدة 30دقيقة ثم تخرج من الفرن ويترك حتى يهدأ من الحرارة، ويتم قلب الإناء في طبق التقديم ويقدم ساخنا.
طريقة عمل طاجن المكرونة باللحمة
- 500 جرام من المكرونة
- 500 جرام من اللحم المفروم
- 4قطع من القرنبيط
- 4 بيضات
- أربع أكواب من الكريمة
- بصلة مفرومة
- ربع كوب من الزيت النباتي
- رغيف من الخبز الإفرنجي
- 2ملعقة كبيرة من البقدونس
- ملعقة كبيرة من جبن البارميزان
- ملعقة كبيرة من الزبدة
- ملح حسب الاحتياج
- فلفل أسود حسب الرغبة
- نصف ملعقة صغيرة من بهارات اللحم
- 4لتر من ماء السلق
طريقة تحضير طاجن المكرونة باللحمة
- يتم تقطيع رغيف الخبز الإفرنجي ثم يتم وضعه في أناء متوسط ثم نضع جبن البارميزان والبقدونس والملح والفلفل الأسود ويتم مزج المكونات جيدا.
- لإعداد اللحم يتم أحضار أناء واسع ورفعه على النار مع كمية من الزيت ثم يتم.
- وضع البصل ويترك حتي يتغير لونه ثم يوضع اللحم المفروم والملح والفلفل الأسود وبهارات اللحم ثم يرفع الإناء من على النار.
- ثم نضع المكرونة والقرنبيط في ماء مغلي حتي يطهوا جيدا ثم يرفع من على النار.
- ويتم وضع المكرونة والقرنبيط واللحم المفروم في أناء واسع ويتم دهنه بالزيت.
- ثم يتم وضع الكريمة والبيض والملح والفلفل الأسود وتمزج جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.
- ثم يوضع على الخليط السابق وفوقه الخبز الإفرنجي المطحون ويدخل فرن ساخن على درجة حرارة 180 درجة مئوية ويخرج من الفرن ويقدم ساخنا.
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