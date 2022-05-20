نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خدمة تحديث بيانات بطاقة التموين مجاناً بإضافة رقم الهاتف موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة وزارة التموين والتجارة الداخلية، تحث المواطنين من حاملي البطاقات التموينية، بضرورة تحديث البيانات عبر موقع دعم مصر وبوابة مصر الرقمية، حيث تتاح خدمة تحديث بيانات بطاقة التموين مجاناً وبطريقة الكترونية سهلة، وذلك لتجنب ايقاف البطاقة ومنع صرف المقررات التموينية والخبز، فتخدم منظومة التموين الجديدة فئة كبيرة من فئات الشعب، يصل عددهم إلى ما يزيد عن 72 مليون مواطن، والذين يهمهم الإستمرار في صرف السلع التموينية شهرياً ومنع ايقاف البطاقة، لذا نوضح خطوات تحديث بيانات بطاقة التموين 2022 عبر موقع دعم مصر.

تسجيل رقم الهاتف ببطاقة التموين

أكد وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، أنه يشترط لكل من ظهرت له عبارة تحديث البيانات بإضافة رقم الهاتف على بون صرف الخبز، القيام بإدخال رقم الهاتف وتحديث البيانات عبر موقع دعم مصر، لافتاً أن تسجيل رقم الهاتف هي خدمة مجانية الكترونية سهلة وميسرة، ولمزيد من التيسير على المواطنين، لا يشترط أن يكون رقم الهاتف المدخل لتحديث البيانات، هو رقم هاتف رب الأسرة، بل يمكن أن يكون رقم أي فرد من الأفراد المسجلين على البطاقة، بشرط أن يتوافر لدى رب الأسرة هاتف محمول مسجل بإسمه.

وفي إطار التيسير على المواطنين في تسجيل رقم الهاتف لتحديث البيانات، قالت وزارة التموين أنه لا يتطلب تقديم أي مستندات تثبت ملكية خط المحمول، مع العلم أنه عقب القيام بالتسجيل تختفي رسالة التحديث التي تظهر على بونات صرف الخبز، خلال 48 ساعة من تاريخ تحديث البيانات.

المستندات المطلوبة لتحديث بيانات بطاقة التموين

يمكن للراغبين في الحصول على المساعدة في تحديث بياناتهم، بإضافة رقم الهاتف على البطاقات التموينية، التوجه لأقرب مكتب تمويني تابع له، ليقوم الموظف المختص بتقديم المساعدة في تحديث البيانات، على أن يتم احضار المستندات المطلوبة التالية:-

البطاقة التموينية.

بطاقة الرقم القومي لصاحب البطاقة.

رقم هاتف محمول مسجل بإسم رب الأسرة أو أي فرد من الأفراد المستفيدين.

رابط تحديث بيانات بطاقة التموين واضافة رقم الهاتف

في حالة ظهور رسالة تحديث البيانات على بون صرف الخبز، يتوجب على صاحب البطاقة القيام بتحديث بياناته بإضافة رقم الهاتف، أما أصحاب البطاقات الذين لم تظهر لهم رسالة تحديث البيانات، فيعني ذلك أنهم بالفعل لديهم أرقام هاتف محمول مسجلة عبر قاعدة بيانات وزارة التموين.

يمكن القيام بتحديث بيانات بطاقة التموين، وادخال رقم الهاتف من خلال الدخول على الروابط التالية واتباع الخطوات الموضحة:-

موقع دعم مصر.

موقع بوابة مصر الرقمية .

. الضغط على أيقونة الخدمات التموينية للمواطنين.

ادخال رقم البطاقة واختيار تحديث البيانات.

ادخال رقم الهاتف المحمول.

الضغط على حفظ.

أهمية تحديث بيانات بطاقة التموين

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الهدف من تحديث بيانات بطاقة التموين وادخال رقم الهاتف، هو التيسير على المواطنين، وذلك من خلال عدة أوجه هي كالتالي:-

سهولة التواصل مع حاملي البطاقات التموينية، وابلاغهم بما يستجد من عروض وخدمات تموينية متاحة.

ابلاغ المستفيد بموعد صرف السلع التموينية.

تحديث قواعد بيانات التموين لضمان وصول الدعم لمستحقيه.

أخر موعد لتحديث بيانات بطاقة التموين

قرر وزير التموين والتجارة الداخلية، مد فترة تحديث بيانات بطاقة التموين بتسجيل أرقام الهاتف المحمول، إلى نهاية شهر يونيو المقبل، وذلك من أجل التيسير على المواطنين والتسهيل عليهم في اضافة رقم المحمول، بالإضافة إلى منع التكدس والزحام على مكاتب التموين للحفاظ على الصحة العامة، لافتاً أنه يجب على أصحاب البطاقات القيام بتحديث البيانات قبل هذا الموعد تجنباً لإيقاف البطاقة.