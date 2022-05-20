link نتيجة الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2022 برقم الجلوس مواقع مديريات التربية والتعليم بالمحافظات

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عمر شويل - جدة اعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي الفصل الدراسي الثاني 2022 بجميع المحافظات، حيث يتطلع طلاب الصف الأول الإعدادي مع أولياء أمورهم للتعرف على نتائجهم، بعد أن كانوا قد انتهوا من أداء امتحاناتهم خلال الأيام السابقة، ويرغبون في التعرف على نتيجتهم ومجموع الدرجات التفصيلية في كل المواد التي أدوا امتحاناتها خلال الترم الثاني من العام الدراسي الحالي، وقد سهلت وزارة التربية والتعليم امكانية اعلان النتيجة الكترونياً، من أجل التيسير على الطلاب في معرفة نتائجهم من خلال مواقع مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات.

نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

من أكثر ما يشغل بال الأسر المصرية حالياً، هو التعرف على نتيجة الصف الأول الإعدادي، حيث أنها من النتائج الهامة في حياة الطالب التعليمية، فهي تعبر عن مستوى تحصيل الطالب طوال العام الدراسي، فضلاً عن أن دخول الطالب للصف الأول الإعدادي، يعني أنه قد بدأ في مرحلة الدراسة الهامة، إذ تعتبر نتيجة الشهادة الإعدادية هي نتيجة اتمام مرحلة التعليم الأساسي، وطلاب الصف الأول الإعدادي، قد خاضوا امتحاناتهم والتي تؤكد دخولهم بالفعل للمرحلة الإعدادية، والتي ستتطلب منهم مزيد من الجهد والتحصيل مقارنة بالمرحلة الإبتدائية.

رابط اعلان نتيجة الصف الأول الإعدادي 2022

الإستعلام عن نتيجة الصف الأول الإعدادي الكترونياً برقم الجلوس، والتعرف على درجات الطلاب في مختلف المحافظات من خلال موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي واتباع الخطوات التالية:-

كما يرجى العلم أن موقع بوابة نتائج التعليم الأساسي، مختص بعرض نتائج طلاب محافظة القاهرة فقط، وتتولى مواقع مديريات التربية والتعليم بمختلف المحافظات اعلان نتائج الشهادة الإعدادية فقط، بينما يتم اعلان نتائج امتحانات سنوات النقل ومنها الصف الأول الإعدادي، في كل مدرسة على حدا.

موعد إعلان نتائج الصف الأول الإعدادي 2022

انتهى طلاب الصف الأول الإعدادي، من أداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني 2022، في يوم الأثنين 17 مايو، حيث كانت الإمتحانات قد بدأت منذ السبت 7 مايو، وقد مرت الإمتحانات بسلام واتسمت بالسهولة واليسر، فقد راعت الوزارة التشديد على المراقبين والمصحيح في أخذ الحيطة والحذر خلال عملية التصحيح، كما تم اتباع الإجراءات الإحترازية خلال وقت عقد الإمتحانات من أجل الحفاظ على صحة الطلبة والطالبات.

ومن المقرر أن يتم اعلان نتيجة امتحانات الصف الأول الإعدادي الترم الثاني 2022، في موعد أقصاه نهاية شهر مايو الجاري، بالتزامن مع اعلان نتائج امتحانات باقي سنوات النقل.