البنتاجون: إخراج الروس من دونباس سيكون صعبا

جدة - نرمين السيد - حذر البنتاجون من أن الجيش الروسى وعلى الرغم من نجاحات تحقّقها القوات الأوكرانية فى خاركيف، يتمكن من تعزيز سيطرته على منطقة دونباس فى الجنوب الأوكراني، معتبرا أن هذا الأمر يدل على أن أمد النزاع سيطول.





وقال مسؤول رفيع فى وزارة الدفاع الأمريكية إن القوات الروسية لا تزال تواجه مشاكل على صعيد التماسك والمعنويات وعلى الصعيد اللوجستي، من دون أن يؤكد حصول إقالات على مستوى القيادة العسكرية الروسية سبق أن أشارت إليها لندن. وشدد المسؤول الذى طلب عدم كشف هويته على ضرورة البقاء "حذرين للغاية فى توقعاتنا".

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