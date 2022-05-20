انفجار بمصفاة لتكرير النفط بكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - والمصفاة مملوكة لشركة "إس-أويل" وهى ثالث أكبر شركة تكرير للنفط فى كوريا الجنوبية.

وأفادت سلطات الإطفاء بأنها تلقت بلاغا عن الانفجار الذى وقع فى مصفاة "إس-أويل" فى منطقة أونسان الصناعية فى المدينة الصناعية، الواقعة على بعد 414 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سيئول، فى حدود الساعة 8:52 مساء.

وتم إرسال رجال الإطفاء إلى المصنع لاحتواء الحريق.

وذكرت السلطات أنها تعتقد أن الحادث وقع أثناء معالجة النفط الخام وتحويله إلى بترول.