انفجار بمصفاة لتكرير النفط بكوريا الجنوبية

جدة - نرمين السيد - والمصفاة مملوكة لشركة "إس-أويل" وهى ثالث أكبر شركة تكرير للنفط فى كوريا الجنوبية.
وأفادت سلطات الإطفاء بأنها تلقت بلاغا عن الانفجار الذى وقع فى مصفاة "إس-أويل" فى منطقة أونسان الصناعية فى المدينة الصناعية، الواقعة على بعد 414 كيلومترا جنوب شرق العاصمة سيئول، فى حدود الساعة 8:52 مساء.
وتم إرسال رجال الإطفاء إلى المصنع لاحتواء الحريق.
وذكرت السلطات أنها تعتقد أن الحادث وقع أثناء معالجة النفط الخام وتحويله إلى بترول.
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