بدون دوخة وتدوير.. كيف اطلع بطاقة تأمين صحي للقطاع الخاص و العام و المعاشات

يريد الجميع من العاملين الاستفادة قدر الإمكان من خدمات التأمين الصحي، ويبحثوا عن كيف اطلع بطاقة تأمين صحي، والخطوات الواجب اتباعها والتي قررتها وزارة الصحة للحصول على التأمين الصحي، لذلك قررنا من خلال مقال اليوم عرض كافة التفاصيل والإجراءات التي عليك تطبيقها كي تتمكن من استخراج بطاقة التأمين والاستفادة من مميزاتها.

كيف اطلع بطاقة تأمين صحي

يجب على جميع الفئات الاستفادة من الخدمات المقدمة من قبل الدولة لمواطنيها، والتي من ضمنها امتلاك بطاقة تأمين صحي كي تتمكن من الكشف والعلاج وغيره من الأمور المتعلقة بالصحة على نفقة التأمين الصحي.

طريقة استخراج بطاقة تأمين صحي للهيئات الحكومية والخاصة

إذا كنت عامل تابع للهيئة الحكومية أو تابع للقطاع الخاص يمكنك استخراج بطاقة تأمين صحي خاصة بك من اتباع الخطوات التالية:

عليك بالحصول من عملك على استمارة معتمدة تفيد بحصر المنتفعين وعليها الختم الدولة الخاص بالهيئات الحكومية.

إما للهيئات الخاصة ينبغي أن تكون الاستمارة مختومة من قبل التأمينات الاجتماعية كي تثبت سداد التأمين.

إحضار خطاب من جهة العمل مختوم بالختم الخاص بالدولة وموضح فيه تاريخ التعيين ورقم القرار الخاص بالتعيين.

يلزم الحصول على نتيجة الكشف الطبي وأن تكون النتيجة لائق، وينبغي أن يتم الكشف في اللجان التابعة لهيئة التأمين الصحي، وتقديم صورة وأصل نتيجة الكشف.

إحضار صورة خاصة لصاحب بطاقة التأمين الصحي مختومة بشعار الدولة.

طريقة استخراج بطاقة تأمين صحي للمعاشات

في حالة الخروج على المعاش ولم تصبح على ذمة هيئة العمل يتم تنفيذ الخطوات الآتية للحصول على البطاقة:

إحضار استمارة خاصة بالمعاشات ألا وهي ت.ص 101.

كما عليك إحضار عدد 2 صورة شخصية لصاحب بطاقة التأمين مختومة من قبل جهة المعاش بالشعار الخاص بالدولة.

كتابة البيانات الخاصة بطالب بطاقة التأمين داخل الاستمارة ثم ختمها من قبل الجهة الخاصة بالمعاشات.

في نهاية مقال كيف اطلع بطاقة تأمين صحي قمنا بالتوضيح في السطور السابقة للمقال. عن الإجراءات والخطوات التي يجب الالتزام بها كل من يرغب في استخراج البطاقة. لذا عليك بالمتابعة الجيدة لما ذكر في المقال وتطبيقه.