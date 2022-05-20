نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواصفات وسعر هاتف سامسونج A73 في مصر والسعودية في المقال التالي

قامت شركة سامسونج العالمية بإصدار أول هاتف في سلسلة هواتف A والذي يحتوي على كاميرا بدقة خلفية ١٠٨ بالإضافة إلى المعالج القوي كوالكوم سناب داغرون المصنف على أنه من أقوى معالجات الهواتف، فقد نقدم لكم مواصفات هاتف A73 والعر المتوفر في الأسواق العربية. مواصفات هاتف سامسونج A73 وزن الجهاز ١٨١ جرام. أبعادة ١٧٣.٨×٧٦.١×٧.٦ مليمتر. تتوفر به ميزة مقاومة الماء لمدة نصف ساعة وذلك وفقا لشهادة IP67 وأيضا مقاومة للغبار. ظهر الجهاز والإطار من مادة البلاستيك المقاوم. الشاشة سوبر أمولد بدقة ١٠٨٠×٢٤٠٠ بكسل . الشاشة محمية بطبقة من زجاج جوريلا الجيل السادس منها. معالج كوالكوم سناب داغرون ٨ النواة . يدعم شريحتين اتصال من نوع تاون في وضع الاستعداد، مع دعم الجيل الخامس. صوت استري بالإضافة إلي مكبر يقوم بعزل الصوت أثناء استخدام الهاتف. يحتوي على ٤ كاميرات في الخلف مختلفين الأداء والدقة وكاميرا واحدة أمامية بدقة ٣٢ ميجا بكسل. يوجد به مستشعر بصمة وأيضا ميزة فتح الجهاز ببصمة الوجه باستخدام الكاميرا الأمامية. يوجد منه نسختين الأولي بذاكرة ١٢٨ جيجا بايت ذاكرة صلبة مع ذاكرة عشوائية ٨ جيجا بايت رام ،والنسخة الثانية ٢٥٦ جيجا بايت مع ذاكرة عشوائية ٨ جيجا بايت رام ،إمكانية تزويد الهاتف ببطاقة كارت ميموري يوضع في مكان الشريحة الثانية ويصير الهاتف بشريحة واحدة في هذا الوضع. نظام تشغيل ١٢ أند رويد. بطارية ٥٠٠٠ أمبير غير قابلة للإزالة ومعها شاحن شحن سريع بقوة ٣٣وات. الجهاز يأتي في ٤ ألوان مختلفة الأبيض والأسود واللون البنفسجي الفاتح، وأيضاً اللون الأزرق. سعر هاتف سامسونج A73 يبلغ سعر نسخة 128 جيجا بايت مع 8 جيجا بايت رام في مصر 11 ألف جنية مصري، وفي السعودية 1800 ريال سعودي.

بينما يبلغ النسخة الثانية 256 جيجا بايت مع 8 رام 12 ألف جنية مصري، وفي السعودية 2350 ريال سعودي. محتويات عليه جهاز سامسونج A73 جهاز سامسونج A73. أسكرين تم وضعها على الجهاز بشكل مسبق لحماية الشاشة. دبوس معدني مخصص لفتح مكان شريحة الاتصال. راس شاحن بقوة ٣٣وات يدعم الشاحن ميزة الشحن السريع. كابل شاحن من نوع type c . ضمان الهاتف. كتيب تعليمات وشرح كيفية الاستخدام. عمر شويل - جدة مواصفات وسعر هاتف سامسونج A73 في مصر والسعودية - ثقفني

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