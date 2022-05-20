تطبيق واتساب WhatsApp الآن يقوم بالعمل على تطوير ميزة ترك الدردشات الجماعية دون إخطار باقي أعضاء المجموعة

نتحدث اليوم عبر موقعنا موقع ثقفني عن أحد أهم التطبيقات التي يهتم بها العديد حول العالم هو تطبيق الواتساب . تطبيق الواتساب حاليا يشغل اهمية كبرى لدى كافة مستخدميه . ولكي يتمكن من الحفاظ على تلك الثقة يعمل دوما تطبيق واتساب من تحسين خدماته وتقديمها بشكل احسن لكافة مستخدميه . فإن تطبيق واتساب دوما يريد أن يكون الأهم على الإطلاق عبر مواقع التواصل الاجتماعي . وذلك باطلاق عدة مميزات والتي منها انه سمح رسميًا الآن الى ما يصل 256 شخصًا بالانضمام والاشتراك في دردشة مجموعة واحدة . وتلك الميزة لم تكن متوفرة سابقا هذا الأمر الذي يؤدي إلى انضمام الكثير اثناء المحادثة وكذلك المغادرة في التطبيق.وكما عودنا دوما تطبيق WhatsApp على تطوير مزاياه والتي سوف تسمح لكافة المستخدمين بمشاهدة كافة الدردشات الجماعية أو تركها . وتأتي الميزة هنا أن يكون ذلك في حالة من الصمت دون إخطار كافة أعضاء المجموعة أو وجود اشعار يمكن الجميع من رؤيته ورؤية ما تفعله .

تعرف على كيفية عمل تلك الميزة

يعمل تطبيق واتساب حاليا عند مغادرة أحد الأشخاص مجموعة WhatsApp . فإن جميع المشتركون في المجموعة يمكنهم معرفة من هو صاحب المغادرة حيث يقوم التطبيق بنشر إشعارًا لكافة المتابعين . وتلك ليست بالمشكلة الكبرى أو الطامة الكبرى بمعنى أدق لكثير من المشتركين في تطبيق الواتساب . ولكن تكون المشكلة هنا عندما تكون تلك المجموعة خاصة بالأقارب والأصدقاء فهنا ينتابك بعض الاحراج وهذا الامر الذي يجعلهم يتساءلون عن ماهو سبب مغادرتك لتلك المجموعة .فقام تطبيق واتساب هنا بتدارك هذا الأمر جيدا وذلك من خلال تقليل وضوح هذا الخروج والمغادرة وجعله بشكل افتراضي وهذا أكثر امانا لكافة المشتركين في تطبيق واتساب . وعن طرح تلك الميزة من تطبيق واتساب فأنه سوف يتم طرحها على الهواتف المحمولة عند تطبيقها أولا على أجهزة الكمبيوتر .

ومن خلال مقالتنا عبر موقعنا موقع ثقفني عرضنا علي كافة متابعينا تحديث ميزة اخفاء المغادرة في تطبيق واتساب الجديدة . نتمني ان نكون قد وفقنا في عرضها علي حضراتكم بصورة بسيطة تمكنكم من الاستفادة منها حين طرحها . لكم منا دوما دوام التوفيق والنجاح .