خطوات الحصول على بطاقة مسبقة الدفع الإسلامية من بنك الرياض

بنك الرياض، واحداً من أقوى وأعرق البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية، حيث يتوافر من خلال البوابة الإلكترونية لبنك الرياض، مجموعة من الخدمات الإلكترونية التي يمكن الاستفادة بها دون الحاجة إلى الذهاب لأي من الفروع المنتشرة في المملكة العربية السعودية، وعلى الرغم من ذلك هناك بعض الحالات التي يتوجب فيها ذهاب العميل إلى أي من الفروع القريبة من بيته أو مكان عمله، إضافة إلى ذلك بنك الرياض يعمل جيداً على توفير تجربة مستخدم تعمل على تسهيل الإجراءات ودون تعقيد، وذلك وفق رؤية وسياسة البنك، ومن أبرز الخدمات المقدمة من خلال الفرع أو بشكل إلكتروني، خدمة الحصول على البطاقات الائتمانية، والتي تشمل بطاقات مسبقة الدفع.

من أبرز الخدمات التي يتم تقديمها أيضاً، خدمات الحسابات والتمويلات، حيث يتيح البنك خدمات فتح الحساب الجاري، والحسابات الادخارية، والودائع لآجل، وعلى صعيد البطاقات يقدم مجموعة من البطاقات مثل البطاقات الائتمانية، بطاقات ذات، وبطاقات مدى، وعلى صعيد الأفراد يقدم مجموعة من الحلول التمويلية المختلفة، التي تشمل التمويل الشخصي، تمويل المرابحة، وتمويل التورق، بالإضافة إلى التمويلات العقارية التي تقدم كافة الحلول لتمويل شراء منزل أو عقار.

بطاقات مسبقة الدفع الإسلامية

في الآونة الأخير كثرت الأسئلة حول فكرة الحصول على بطاقات مسبقة الدفع، حيث أنها تغني عن فكرة حمل النقود، ولهذا وفر بنك الرياض إمكانية الحصول على بطاقة مسبقة الدفع إسلامية، ويمكن الحصول عليها سواء إلكترونياً أو من خلال فروع البنك، وبذلك تتيح لك التحكم في مصروفاتك اليومية بسهولة ويسر، ولها العديد من المميزات.

مميزات الحصول على بطاقة بنك الرياض مسبقة الدفع

يمكن السحب النقدي يصل إلى 100% من القيمة المودعة في البنك.

يمكن للعميل تحويل الأموال من البطاقة إلى حسابه الجاري.

حد السحب اليومي يصل إلى 5.000 ريال سعودي.

البطاقة مقبولة في كافة أجهزة الصراف الآلي ونقاط البيع في المتاجر المحلية والعالمية.

يمكن للعميل إيداع الأموال بكل سهولة في البطاقة.

يمكن الإطلاع على كافة المميزات من الموقع الرسمي لبنك الرياض.

خطوات الحصول على البطاقة

يمكن للعميل الحصول على بطاقة مسبقة الدفع الإسلامية بأكثر من طريقة، حيث تتمل الطريقة الأولى في الذهاب إلي أي من فروع بنك الرياض في المملكة العربية السعودية، أو من خلال رابط بطاقة بنك الرياض مسبقة الدفع الإسلامية، وفي كلا الحالات يشترط توافر بعض الأوراق والمستندات المطلوبة بحسب الموقع الرسمي للبنك والتي تشمل، صورة من بطاقة الهوية الوطنية للمواطنين سارية الصلاحية، صورة من هوية مقيم أو جواز السفر للمقيمين داخل المملكة وتكون سارية الصلاحية، وشهادة راتب موضح بها تاريخ بدأ العمل في الوظيفة، ويمكن التواصل على رقم 8001242020، أو عبر التواصل مع خدمة عملاء بنك الرياض على الحساب الرسمي على تويتر، أو عبر البوابة الإلكترونية للبنك.