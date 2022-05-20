كيف اعرف رقم السجل التجاري لمؤسسة؟ بثلاث طرق مختلفة

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عمر شويل - جدة كيف اعرف رقم السجل التجاري لمؤسسة إذا كنت مستهلك أو تاجر، يمكنك القيام بذلك عبر الموقع الإلكتروني التابع لوزارة التجارة بالمملكة العربية السعودية، وهذا لأنها كانت حريصة على وضع مثل هذه الخدمة من أجل جعل التحقق من السجل التجاري كأمر سهل للغاية، وهذا لجعل المؤسسات والشركات والأشخاص يتعرفون على مدى جدية هذه الشركة ومدى مصداقيتها.

كيف اعرف رقم السجل التجاري لمؤسسة؟

يمكنك أن تتعرف على رقم السجل التجاري لأي مؤسسة متواجدة أو تم تسجيل بيانتها داخل وزارة التجارة التابعة للمملكة العربية السعودية عن طريق ثلاث طرق لا غير، وإليك الآن طرق الاستعلام:

الاستعلام بالاسم التجاري والرقم التجاري.

الاستعلام بالرقم الهوية الوطنية.

يمكنك الاستعلام عبر بوابة النفاذ الوطني الموحد.

الاستعلام عن السجل التجاري بالاسم والرقم التجاري

إذا كانت تاجر أو مستهلك يمكنك أن تقوم بالاستعلام عن طريق اتباع هذه الخطوات المفصلة:

قم بالذهاب إلى الموقع الرسمي لوزارة التجارة.

أذهب إلى الخدمات الإلكترونية.

تظهر لك قائمة منسدلة قم بالضغط على الاستعلام عن بيانات السجل التجاري.

اضغط على بدء الخدمة، وقم بكتابة اسم المؤسسة ويمكن إضافة الرقم.

قم بالضغط على رمز التحقق.

انقر على بحث، يظهر الآن التفاصيل الكلية عن السجل التجاري.

الاستعلام عبر بوابة نفاذ الموحد

إذا كنت تقوم باستخدام بوابة نفاذ الموحد يجب أن تقوم باتباع هذه الخطوات:

قم بالذهاب إلى موقع وزارة التجار الذي سبق وحرصنا على وضعه.

أضغط على الخدمات الإلكترونية، منها تقوم بالضغط على السجل التجاري.

أحرص على تسجيل الدخول عبر النفاذ الوطني الموحد من خلال مركز المعلومات الوطني.

اكتب كلمة المرور واسم المستخدم أو الهوية الوطنية، واضغط على رمز التحقق.

ينقلك النفاذ الوطني إلى الصفحة الرئيسية لوزارة التجارة ومنها تقوم باتباع الخطوات التي سبق وتحدثنا عنها في الفقرة السابقة.

الاستعلام عن السجل التجاري برقم الهوية

هذه هي آخر طريقة تستطيع أن تقوم باستخدامها وهذا من أجل التعرف على أي سجل تجاري لمؤسسة ترغب في التعرف ما إذا كانت مسجلة وأصلية أم لا، فقط أحرص على اتباع الآتي:

قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بوزارة التجارة.

أحرص على النقر على الخدمات الإلكترونية.

اختار من القائمة المنسدلة السجل التجاري.

الآن عليك كتابة رقم الهوية الوطنية، واسم المرور.

أنقر على رمز التحقق، ومنه تستطيع أن تقوم بالتعرف على بيانات السجل التجاري.

طريقة استخراج نسخة عن السجل التجاري

إذا كنت تريد الحصول على نسخة من السجل التجاري فيجب عليك أن تقوم بالتالي: