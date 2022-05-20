نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مواجهة صعبة.. موعد مباراة إنبي والأهلي الدوري المصري والقنوات الناقلة في المقال التالي

عمر شويل - جدة مباراة إنبي والأهلي ، في إطار مباريات الجولة 15 في الدوري المصري الممتاز لكرة القدم 2022/2021 ، والمؤجلة من يوم الثلاثاء 19 إبريل 2022، ولحساب مرحلة الذهاب أو الدور الأول، يحتضن مساء السبت 21 مايو 2022، ملعب ستاد المقاولون العرب في العاصمة المصرية القاهرة، مواجهة قوية ونارية، تجمع فريقا الأهلي وإنبي ، والتي يعول عليها المارد الأحمر لتحقيق الفوز، من أجل مواصلة ملاحقة الزمالك المتصدر لجدول الترتيب العام، والمتراجع في النتائج مؤخرًا، مقابلة رغبة من الفريق البترولي في استكمال صحوة الأسابيع الأخيرة.

نتناول خلال السطور المقبلة، كافة التفاصيل والكواليس وآخر الأخبار عن موعد مباراة إنبي والأهلي والقنوات الناقلة ، علاوة على رحلة ونتائج الناديين في النسخة 63 من الدوري المصري ، إلى جانب تاريخ مواجهات إنبي والأهلي .

مباراة إنبي والأهلي

مواجهة جديدة إذن، هي الأولى بين الفريقين الكبيرين في هذا الموسم، يترقبها عشاق ومحبو الأهلي وإنبي .

يتمتع المارد الأحمر بأفضلية تاريخية كبيرة، على صعيد المواجهات بين الجانبين.

ويكفي فوز بطل أفريقيا في آخر 3 مواجهات جمعت الناديين في الموسم الماضي.

بين لقائي الذهاب والإياب في الدوري (3-1) و(2-0).

إضافة إلى فوز آخر في كأس مصر بدور الـ16 (1-0).

غير أن مستوى القلعة البترولية بات في تحسن خلال الأسابيع الأخيرة، ونستعرض هذا تفصيلًا في السطور المقبلة.

نستعرض في البداية ترتيب الدوري المصري قبل انطلاق مباريات السبت:

نادي إنبي

نستهل تغطيتنا مع أصحاب الضيافة، نادي إنبي المصري .

والذي يخوض مواجهة السبت، باحثًا عن انتصار آخر، قد يدفع الفريق للاقتراب من المربع الذهبي.

فالفريق البترولي يحتل حاليًا المرتبة التاسعة في جدول ترتيب الدوري المصري .

وذلك برصيد 24 نقطة وصافي (0) هدف.

حيث فاز في 5 مباريات وتعادل في 9 أخرى، ولكن ذاق مرارة الخسارة 4 مرات هذا الموسم.

رئيس النادى الأستاذ أيمن الشريعى يجتمع بلاعبي الفريق الأول والجهاز الفنى قبل لقاء الأهلى المؤجل للشد من أزر الجميع قبل المباراة المهمة والمرتقبة

#نادى_إنبى pic.twitter.com/igWSAg90dp — Enppi Club (@Enppi_Club) رئيس النادى الأستاذ أيمن الشريعى يجتمع بلاعبي الفريق الأول والجهاز الفنى قبل لقاء الأهلى المؤجل للشد من أزر الجميع قبل المباراة المهمة والمرتقبة

#نادى_إنبى pic.twitter.com/igWSAg90dp — Enppi Club (@Enppi_Club) May 18, 2022

وفي آخر 5 مباريات لإنبي في الدوري المصري ، تمكن أبناء المدرب المخضرم حلمي طولان من جمع 11 نقطة.

إذ فاز على الإسماعيلي والزمالك بنتيجة واحدة (2-0).

فيما تعادل إيجابيًا مع طلائع الجيش (1-1)، ومع البنك الأهلي والمقاولون العرب بنفس النتيجة (2-2).

نادي الأهلي

على الجهة المقابلة، يدخل نادي الأهلي المصري لقاء السبت، ساعيًا إلى المضي قدمًا نحو لقب 43 في تاريخ النادي العريق.

ويأمل المارد الأحمر إلى مواصلة تألقه على الصعيد الأفريقي، في المسابقة المحلية العريقة.

خصوصًا بعد نجاحه في بلوغ نهائي دوري أبطال أفريقيا ، للعام الثالث على التوالي.

بعدما أقصى وفاق سطيف الجزائري من دور نصف النهائي.