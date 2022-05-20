خطوات حجز موعد بمستشفيات القوات المسلحة بالجنوب

حجز موعد مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب يمكنك الآن القيام بهذا بكل سهولة إذا كنت تريد الحصول على خدمات طبية ووقائية مميزة، فقد حرصت المستشفيات العسكرية على القيام بحوسبة العديد من الخدمات التي يمكنك فيها أخذ مكان لك حتى تستطيع الحصول على الخدمة الطبية المرجو منها، وتابع الآن لتتعرف على المزيد من التفاصيل في الفقرات التالية.

الخدمات الإلكترونية بمستشفيات القوات المسلحة بالجنوب

تعد مستشفيات القوات المسلحة من أهم الأصرح الطبية بالمملكة العربية السعودية بالأخص داخل منطقة الجنوب، حيث تحرص على تقديم الآتي:

الحرص على تقديم الرعاية الطبية الكاملة.

توجد بها جميع التخصصات والخدمات الطبية والعلاجية المتنوعة.

خدمات وقائية، بالإضافة إلى خدمات تشخيصية.

كما أنها تعطي تعمل على توفير العديد من الخدمات للعاملين ضمن المؤسسة العسكرية وذويهم.

مستشفيات القوات المسلحة بالجنوب حجز موعد

يمكنك الآن حجز موعد بسهولة عن طريق أحد الخدمات الإلكترونية التي أتاحتها مثل هذه المستشفيات، وإليك الآن هذه الخطوات:

قم بالدخول على الموقع الرسمي للمستشفى العسكري عبر هذا الرابط afhsr.med.sa.

تظهر لك الصفحة الرئيسية، أحرص فيها على الضغط على الخدمات الإلكترونية للمرضى.

قم الآن بالضغط على القائمة المنسدلة حجز مواعيد للمرضى.

اختار الآن القسم الذي تريد الحجز فيه.

أحرص على تدوين جميع البيانات التابعة للمريض وحالته.

الآن أنقر على زر التأكيد من البيانات، وأحرص على تسجيل الدخول عبر خدمات المرضى.

تظهر لك المواعيد قم الآن باختيار المناسب لك وأحرص على الذهاب في الموعد المحدد.

طريقة حجز موعد باسم الطبيب

أحرص الآن على اتباع الخطوات التالية لتحصل على الخدمة التي تريدها:

قم الآن بتسجيل الدخول بواسطة كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور عبر الرابط السابق. عليك الآن اختيار التخصص الذي تريد الذهاب إليه. قم بتحديد الوقت المناسب لك لكي تقوم بالذهاب. اختار أسم الطبيب في المستشفى إن وجد. الآن قم باختيار الموعد وأكد لتحصل على الطلب. يجب أن تقوم بالذهاب إلى المستشفى في الوقت المحدد لك، ولا يجب أن تقوم بالتأخر عنه.

خطوات الاستعلام عن المواعيد في المستشفى العسكري

يمكنك الآن الاستعلام بمنتهى السهولة، فقط يجب عليك أن تقوم بالآتي: