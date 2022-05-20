نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصيغة الصحيحة لطلب مساعدة مالية من الأمير عبد العزيز بن فهد الشروط والإجراءات في المقال التالي

عمر شويل - جدة قد يتعرض الكثيرين منا لبعض الأزمات المالية التي تدفعهم للبحث عن طرق أخرى للجوء إليها لحل تلك الأزمات، وفي المملكة العربية السعودية توجد الكثير من الجمعيات الخيرية التي تساعد المواطنين في حل أزماتهم المالية ومشاكلهم الأخرى، ومن ضمن تلك الجمعيات مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية التي تعمل على تقديم المساعدات المالية والعلاجية والعينية أيضاً للمواطنين، مما دفع بالكثيرين للبحث عن طرق التواصل معها وأيضاً شروط الحصول على تلك المساعدات، كما يبحث البعض عن الطريقة الصحيحة في كتابة طلب المساعدة للموافقة عليه، كل تلك الأمور وأكثر من ذلك سنوضحها لكم من خلال هذا المقال.

الصيغة الصحيحة لكتابة طلب مساعدة مالية للأمير عبد العزيز بن فهد

سنوضح لكم الآن الخطوات التي يجب اتباعها في كتابة طلب المساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد الخيرية:

البدء بالتسمية: بسم الله الرحمن الرحيم

التحية: تحية طيبة لصاحب السمو الأمير عبد العزيز بن فهد حفظكم الله

الدعاء للأمير ووالده الملك فهد رحمه الله

البدء في الطلب: توضيح نوع المساعدة المرغوب فيها، مع توضيح الأسباب التي دفعت بالمواطن لطلب المساعدة

إرفاق المستندات والأوراق التي تثبت حاجة المواطن للمساعدة

ختامه الطلب:

اسم صاحب الطلب:….

العنوان:….

رقم الجوال:….

شروط الموافقة على طلب مساعدة من مؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد

صاحب الطلب سعودي الجنسية. تقديم الأوراق والمستندات التي توضح حاجة المواطن للمساعدة. المساعدات مقدمة للأرامل والمطلقات والأيتام وكبار السن. أصحاب الإعاقة الجزئية أو الكلية تقدم إليهم المساعدات.

خطوات تقديم طلب المساعدة للأمير عبدالعزيز بن فهد

يمكن تقديم طلب المساعدة التي سبق لنا وأوضحنا لكم الصيغة الصحيحة في كتابته عن طريقة الصفحة الرسمية لمؤسسة الأمير عبد العزيز بن فهد ، مع إرفاق المستندات التي توضح حاجه المواطن للحصول على المساعدة مع الطلب، كما يمكن الاستعانة بإحدى الطرق الأخرى عن طريقة التواصل من خلال أرقام المؤسسة وهي:

التواصل من داخل السعودية على رقم: 485212658966

التواصل من خارج السعودية على رقم: 920030003

رقم واتساب المؤسسة للتواصل من داخل السعودية: 8006000000

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