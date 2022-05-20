كيف تحصل على إعانة البطالة من التأمينات الإجتماعية 2022 اعانة العاطلين عن العمل في مصر

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عمر شويل - جدة الحصول على اعانة البطالة للعاطلين عن العمل في مصر، من أهم ما يبحث عنه الراغبين في الحصول على إعانة التأمينات الإجتماعية، المستفيدين بأحكام القانون رقم 148 لسنة 2019 والذي أقره مجلس النواب، ويزيد البحث عن شروط وخطوات الحصول على اعانة البطالة، خاصة الأشخاص الذين تنطبق عليهم شروط الحصول على الإعانة، حيث تعتبر الإعانة تعويض لهم عن توقفهم عن العمل، في إطار مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة والذي أقره الدستور المصري.

قانون تأمين البطالة والفئات المستحقة

يقر القانون أن يتم تمويل تأمين البطالة من قبل صاحب العمل، بقيمة 1% شهرياً من أجور المؤمن عليهم، وما ينتج عن هذا المبلع من ريع استثمار، على أن يتم ان يتم احتساب قيمة تأمين البطالة على النحو التالي:-

يتم احتساب في الأربع أسابيع الأولى من التأمين 75% من أجر الإشتراك التأميني.

يتم احتساب 65% في الأربع أسابيع التالية.

يتم احتساب 55% في الأربع أسابيع الثالثة.

يتم احتساب 45% لباقي الأسابيع.

تجدر الإشارة إلى أن صرف منحة البطالة يكون لمدة 3 أشهر أي 12 أسبوع، إذا كانت مدة الإشتراك التأميني أقل من 36 شهرر، فيما يتم زيادة مدة التأمين لتصل إلى 28 أسبوع، إذا كانت مدة الإشتراك التأميني تزيد عن 36 أسبوع، إل جانب اضافة 2% من الأجر الشامل في حساب العامل الشخصي، ليتم صرفه له مع عوائد الإستثمار كمكافأة في نهاية الخدمة.

متى يستحق العامل الحصول على تأمين البطالة

يستحق العامل العاطل عن العمل الحصول على تأمين البطالة، في اليوم الثامن من تاريخ انتهاء خدمته في العمل، على أن يتم صرف التأمين وفقاً للشروط المعلنة على النحو التالي:-

عدم استقالة العامل عن عمله.

عدم انتهاء خدمة العامل بسبب حصوله على حكم قضائي في جنحة أو جناية أو في إحدى القضايا المخلة بالشرف، أو قيامه بتقديم شهادات وأوراق مزورة وانتحاله صفة شخصية أخرى.

قيام العامل بالإشتراك في التأمين لمدة عام على الأقل قبل ترك العمل.

قيام العامل بتقييد اسمه في سجل المتعطلين عن العمل بمكتب القوى العاملة التابع له، وأن يتردد على المكتب في المواعيد التي تحددها له وزارة القوى العاملة.

حالات سقوط حق العامل في الحصول على تأمين البطالة

إذا رفض الالتحاق بعمل رشحه له مكتب القوى العاملة، مع توافر في هذا العمل هذه الشروط (أن يكون أجر العمل يعادل 75% فأكثر من الأجر الذي يحصل عليه كتعويض للبطالة – توافق العمل مع مؤهل العامل الدراسي وخبرته – أن يكون العمل في دائرة محافظة العامل).

قيام العامل بالعمل لحسابه الشخصي.

قيام العامل بالعمل لصالح الغير بأجر يساوي قيمة التأمين أو يزيد عنه.

حصول العامل على معاش يساوي قيمة التأمين أو يزيد عنه.

قيام العامل بالهجرة خارج البلاد.

بلوغ العامل سن التقاعد.

الحصول على اعانة البطالة 2022

يمكن للعامل الذي توافرت فيه شروط استحقاق اعانة البطالة من التأمينات الإجتماعية، أن يتقدم بطلب للحصول على الإعانة الشهرية، وذلك من خلال التوجه إلى مكتب القوى العاملة التابع له لتسجيل اسمه، ومن ثم الإلتزام بالذهاب إلى المكتب في المواعيد المحددة والتي يقرها مكتب الإعانة للحصول على الإعانة الشهرية.