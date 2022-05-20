روسيا: لا نتدخل فى تصدير الحبوب الأوكرانية

جدة - نرمين السيد - وقالت: "الحديث عن منع روسيا لتصدير الحبوب الأوكرانية فى موانئ البحر الأسود والعجز الناتج فى سوق الحبوب ليس سوى تكهنات".

وأشارت، إلى أن "اللوم يقع فقط على كييف، حيث قامت القوات الأوكرانية بنشر الألغام فى موانئها البحرية".

وأضافت، أن "الجانب الروسى يفتح باستمرار ممرات إنسانية فى البحر".

وأشار الكرملين فى وقت سابق، إلى أنه "قبل فتح الموانئ الأوكرانية، بما فى ذلك لتصدير الحبوب، يجب تطهيرها من الألغام، لأن الخطر على الشحن لا يزال قائما".