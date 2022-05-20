نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قرضك الشخصي اسهل الان مع منصة سلفة في ربع ساعة احصل علي 5000 ريال سعودي في المقال التالي
فى المملكة العربية السعودية يبحث المواطنين بصفة مستمرة علي منصة تقدم لهم خدمات تمويلية سريعة وميسرة . والان نتحدث عن منصة سلفة الالكترونية للتمويل الشخصى بدون تحويل الراتب وبدون كفيل .منصة سلفة من الجهات التى تسعى فى تقديم قروض ميسرة للمواطنين السعوديين بالمملكة العربية السعودية . وتعد منصة سلفة من أحدث المنصات التى تعتمد على التقنيات المالية الحديثة الالكترونية . فأنها تقدم الكثير من القروض الميسرة والتي يزداد عليها الطلب من قبل المواطنين يوما بعد يوم . منصة سلفة تعد من أهم المنصات فى المملكة العربية السعودية واسرعها . وتقوم بتوفير القرض لهم الذي يساعدهم فى سداد الديون الخاص بهم . التي ازدادت عليم عند انتشار فيروس كورونا اللعين. كما يستطيع ايضا المواطن السعودى عمل مشروع صغير يكفى من خلاله احتياجاته واحتياجات أسرته . وكذلك مصاريف دراسة أولاده التى تزداد يوما بعد يوم . فأن الجميع يعلم مدى صعوبة المتطلبات المعيشة الكثيرة في تلك الايام .
متي انشئت منصة سلفة
انشئت منصة سلفة أثناء انتشار فيروس كورونا والذي بسببه تعطلت جميع المصالح . اما الان يمكن للمواطن أن يسجل فى منصة سلفة الالكترونية بكل سهولة . ويحصل على تمويل شخصي يبدأ من 1000 ريال سعودى حتى 5000 ريال سعودى .كذلك يمكنك أخذ المبلغ الذي تريدة . وايضا يمكنك السداد بالطريقة التى تتناسب معك . منصة سلفة توفر التقسيط على فترات كبيرة . ومن أهم ما تتميز بة منصة سلفة الالكترونية أن الخدمات التمويلية بها تتفق مع أحكام الشريعة الإسلامية . وايضا نظام التقسيط بها سهل على المواطن السعودى بدون اى تعقيد. من خلال موقعنا عبر موقع ثقفنى نعرض اليكم شروط منصة سلفة الالكترونية والتى يجب أن تتوافر فى المواطن السعودى ليتم قبوله فى المنصة .
تعرف على شروط منصة سلفة الالكترونية
- اولا : منصة سلفة تمنح فقط المواطن الذى يحمل الجنسية السعودية وكذلك يكون مقيم بصفة دائمة داخل المملكة العربية السعودية .
- ثانيا : تمنح منصة سلفة التمويل الشخصي للمتقدم الذي يتراوح عمره ما بين 16 عاما حتى 60 عاما . بمعني اخر ان يكون كاملا للاهلية والتصرف .
- ثالثا : يجب على المتقدم لكي يتمكن من طلب التمويل من منصة سلفة أن يكون موظفا داخل المملكة العربية السعودية . بحيث يكون عاملا فى القطاع العام أو القطاع الخاص . وذلك بشرط ان تكون مدة عمله داخل القطاع الحكومى لا تقل عن 3 أشهر . وفى القطاع الخاص لا تقل عن 6 اشهر . كذلك يكون الحد الادنى لراتبة الشهرى 5000 ريال سعودى .
اخيرا وكما تحدثنا كثيرا عن منصة سلفة الالكترونية وتمويل شخصى الذى تقدمة للمواطنين السعوديين فى العديد من مقالتنا. فالكل من يتابع مالتنا من خلال موقعنا ويريد ان نعرض الشروط الخاصة بمنصة سلفة قمنا بعرضها اليوم ونتمنى ان نكون افدناكم .
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