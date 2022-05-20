نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لينك تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022 موقع دعم مصر لتحديث البيانات tamwin.com.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة نوهت وزارة التموين والتجارة الداخلية إلى ضرورة تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022، ومازالت الوزارة مستمرة في تحديث بيانات المواطنين من اصحاب البطاقات التموينيةً والمقيدين في قاعدة البيانات الخاصة بمنظومة الدعم التمويني، حيث قامت باتاحة خدمة تسجيل رقم الهاتف المحمول على البطاقات التموينية بشكل إلكتروني، مجانا عبر موقع “دعم مصر”، وذلك لمن ظهرت لهم رسالة نصية على بون صرف السلع التموينية أو بون صرف الخبز، والتي تجبرهم على ضرورة تسجيل رقم الهاتف، أما من لم تصلهم رساله فإنهم بالفعل لديهم أرقام هاتف محمول مسجلة ضمن بياناتهم على بطاقات التموين مسبقا .

تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022

يتمكنالمواطن من تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022، ممن ظهرت لهم الرسالة على بون صرف، وذلك من خلال الدخول على رابط موقع دعم مصر لتسجيل رقم الهاتف إلكترونيا، وكان ذلك بالتزامن مع استقبال كافة مكاتب التموين المنتشرة في مختلف أنخاء الجمهورية، المواطنين لتسجيل رقم الهاتف بشكل يدوي، مع التنويه أنه بمجرد تسجيل رقم الهاتف يتم إلغاء الرسالة التي ظهرت على بون الصرف مباشرة في خلال 48 ساعة من تقديم طلب التسجيل.

ومن الجدير بالذكر أنه يأتي قرار تسجيل أرقام التليفون على البطاقة لتسهيل التعامل مع المواطن المستحقين في وصول الدعم المقد لهم، بالإضافة إلى تحديث قواعد البيانات الأخرىلمستفيدي الدعم، و الذين يصل عددهم إلى 72 مليون مواطن من مسحقي الخبز فقط، كما أعلن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم مد فترة تسجيل أرقام التليفون لمن وصلت إليهم الرسالة على بون الصرف حتى 30-6-2022، لافتا إلى أنه جاء قرار مد الفترة للتسهيل على المواطنين في تحديث البيانات و تقديم أرقام التليفونات لمنع التكدس أمام مكاتب المواطنين.

خطوات تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022

أوضحت الوزارة مجموعة الخطوات التي يقوم المواطن باتباعها لـ تحديث بطاقة التموين برقم الموبايل 2022، وهي كالتالي:

يقوم المواطن بالدخول إلى موقع دعم مصر

ثم يضغط على أيقون «الخدمات التموينية المتاحة» ثم يسجل رقم البطاقة التموينية الخاصة ه والمكون

بعد ذلك يتقوم بإدخال البيانات المطلوبة.

وأخيراً يستلم له على رقم الموبايل والذي تم تسجيله، تفيد أنه تم نجاح التسجيل.

في الآونة الزمنية الاخيرة اصبح تحديث بيانات بطاقة التموين واضافة رقم الهاتف من الامور التي يهتم بمعرفة طريقتها الآلاف من المواطنين في كافة المحافظات المصرية، وخاصةً بعد ان اعلنت وزارة التموين عن انة يجب على كافة المواطنين المالكين لبطاقات التموين القيام بهذة العملية بشكل الكتروني، هذا ويمكن الآن تحديث البيانات بكل سهولة من خلال موقع دعم مصر.

من الجدير بالذكر ان موقع دعم مصر هو واحداً من اهم المواقع الحكومية والتابع لوزارة التموين المصرية، وذلك لكونة يحتوى على الكثير من الخدمات الحكومية التي يمكن للمواطن ان يستفيد منها من المنزل من خلال شبكة الانترنت، والآن يمكن لجميع المواطنين التوجة على الموقع للإستفادة بالخدمة المُعلة وهي خدمة تحديث بيانات بطاقة التموين كما فرضت وزارة التموين على كافة المواطنين مؤخراً.