نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 الموقع الرسمي برقم الجلوس

نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 بوابة التعليم الأساسي من خلال رقم الجلوس، حيث العديد من المديريات في وزارة التربية والتعليم في محافظات الجمهورية أعلنت عن انتهاء من مراجعة وتصحيح ورصد نتيجة الصف الرابع للعام 2022، مؤكدين أن موعد الإعلان عن النتائج وأسماء وأرقام سوف تكون من خلال رقم الجلوس واسم الطالب للتعرف على نتيجة الترم الثاني، وذلك خلال ساعات قليلة، وخلال ذلك المقال سوف نتعرف على كيفية الاستعلام عن نتائج الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني 2022 عبر الموقع الرسمي لبوابة التعليم الأساسي فتابعونا.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي

حيث يعرض لكم اليوم موقعنا خطوات التعرف على نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 للترم الثاني، وذلك بعدما إعلان وزارة التربية والتعليم عن ظهورها خلال الساعات المقبلة، لافتة إلى أنه لم يتم رصد أي شكاوى خلال الامتحانات سواء من الطلاب والطالبات أو من أولياء الأمور على أسئلة الامتحانات، خاصةً وأن جميع الأسئلة كانت وفقاً لكتب المدرسة، كما أنها كانت مناسب لجميع الطلاب والتي في مستوى الطالب المتوسط، ويمكنكم الآن من خلال الموقع الرسمي الاستعلام عن نتيجة الطلاب في الصف الرابع الابتدائي 2022 الترم الثاني، مؤكدة أنه بعد التصحيح والمراجعة الدقيقة ورصد النتيجة، فالنتيجة مبشرة للغاية ونسبة النجاح مرتفعة للغاية بالمقارنة مع العام السابق.

رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022

ويمكن من خلال رقم الجلوس واسم الطالب، الدخول على الموقع والحصول على النتيجة من خلال إتباع الخطوات التالية:

الدخول على بوابة التعليم الأساسي: https://moe.gov.eg.

اختيار ايقونة “مرحلة التعليم الأساسي”.

ثم تحديد “المرحلة الابتدائية”.

بعد ذلك عليك الضغط على “نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني”.

كتابة الرقم القومي الخاص بالطالب.

ثم إدخال رقم الجلوس.

وأخيراً عليك الضغط على أايقونة “عرض النتيجة”.

لذلك على جميع أولياء الأمور وطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي متابعة النتيجة خلال رابط نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 برقم الجلوس الخاص ببوابة التعليم الأساسي الذي قمنا وضعه أعلاه لتعرف على النتيجة خلال الساعات القادمة.