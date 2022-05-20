ألمانيا تجرد مستشارها الأسبق شرودر من امتيازات رسمية بسبب روسيا

جدة - نرمين السيد - جرد البرلمان الألمانى "بوندستاج"، الخميس، المستشار الأسبق جيرهارد شرودر من جزء من امتيازات رسمية، بسبب تشبثه برفض قطع علاقاته مع شركات طاقة روسية عملاقة، حسبما ذكرت شبكة "روسيا اليوم".





وبموجب القرار، سيتم إغلاق مكتب شرودر البالغ من العمر 78 عاما فى البرلمان، بناء على طلب أحزاب الائتلاف الحاكم، والذي تمت الموافقة عليه بأغلبية أعضاء اللجنة، كما يضمن أن الموظفين الباقين لشرودر سيتولون مهام أخرى. وفي الوقت نفسه، سيستمر استحقاق شرودر للمعاش التقاعدي وتوفير أفراد الحماية الشخصية من قبل الشرطة.

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