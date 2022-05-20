وأضافت سميث، فى حديث إلى قناة "سكاى نيوز" الإنجليزية اليوم، أن التحالف الدفاعى رحب بطلبات السويد وفنلندا وأنها تعتقد أن البلدين "سوف يساهمان بشكل كبير فى حلف الناتو".
وأوضحت المسئولة الأمريكية أن الولايات المتحدة تود أن ترى "ذلك يتم فى غضون شهرين، فهذا هو الهدف"، مشددة على أنها "واثقة" من أن التحالف سيكون بمقدوره معالجة المخاوف التى أثارتها تركيا بشأن انضمام الدول إليه.
وتابعت: إن تركيا تقدمت ببعض المخاوف، "وهم لديهم مخاوف أمنية محددة أثاروها مع جميع الحلفاء هنا فى مقر الناتو، ونحن جميعا نتعامل مع هذه المخاوف بجدية بالغة".
ودعت المبعوثة الأمريكية إلى ضرورة "الإجماع بشأن كل شئ" داخل الحلف وضرورة أن يصوت 30 من الحلفاء عليه.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر واشنطن: السويد وفنلندا يمكن أن تنضما لـ«الناتو» خلال شهرين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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