واشنطن: السويد وفنلندا يمكن أن تنضما لـ«الناتو» خلال شهرين

جدة - نرمين السيد - قالت مبعوثة الولايات المتحدة لدى حلف شمال الأطلنطى "الناتو"، جوليان سميث، اليوم الخميس، إن السويد وفنلندا يمكن أن تنضما "بشكل نموذجى" إلى حلف شمال الأطلنطى (الناتو) خلال "الشهرين المقبلين".





وأضافت سميث، فى حديث إلى قناة "سكاى نيوز" الإنجليزية اليوم، أن التحالف الدفاعى رحب بطلبات السويد وفنلندا وأنها تعتقد أن البلدين "سوف يساهمان بشكل كبير فى حلف الناتو".

وأوضحت المسئولة الأمريكية أن الولايات المتحدة تود أن ترى "ذلك يتم فى غضون شهرين، فهذا هو الهدف"، مشددة على أنها "واثقة" من أن التحالف سيكون بمقدوره معالجة المخاوف التى أثارتها تركيا بشأن انضمام الدول إليه.

وتابعت: إن تركيا تقدمت ببعض المخاوف، "وهم لديهم مخاوف أمنية محددة أثاروها مع جميع الحلفاء هنا فى مقر الناتو، ونحن جميعا نتعامل مع هذه المخاوف بجدية بالغة".

ودعت المبعوثة الأمريكية إلى ضرورة "الإجماع بشأن كل شئ" داخل الحلف وضرورة أن يصوت 30 من الحلفاء عليه.