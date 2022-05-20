وقال فى خطاب عبر الفيديو فى وقت متأخر من مساء الخميس: "فى دونباس، المحتلون يحاولون زيادة الضغط. الوضع هناك جحيم. هذه ليست مبالغة".
وحذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، من أن الجيش الروسى وعلى الرغم من نجاحات تحقّقها القوات الأوكرانية فى خاركيف، يتمكن من تعزيز سيطرته على منطقة دونباس فى الجنوب الأوكراني، معتبرا أن هذا الأمر يدل على أن أمد النزاع سيطول.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الرئيس الأوكرانى: منطقة دونباس تعرضت لدمار كامل والوضع هناك جحيم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.