الرئيس الأوكرانى: منطقة دونباس تعرضت لدمار كامل والوضع هناك جحيم

جدة - نرمين السيد - أعلن الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلينسكى الخميس أن القوات الروسية "دمرت بالكامل" منطقة دونباس شرق البلاد، واتهم موسكو بشن عمليات قصف دون تمييز مع تكثيفها الهجوم على المنطقة.





وقال فى خطاب عبر الفيديو فى وقت متأخر من مساء الخميس: "فى دونباس، المحتلون يحاولون زيادة الضغط. الوضع هناك جحيم. هذه ليست مبالغة".

وحذرت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الخميس، من أن الجيش الروسى وعلى الرغم من نجاحات تحقّقها القوات الأوكرانية فى خاركيف، يتمكن من تعزيز سيطرته على منطقة دونباس فى الجنوب الأوكراني، معتبرا أن هذا الأمر يدل على أن أمد النزاع سيطول.