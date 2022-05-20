العالم اليوم - شاكيرا وديف وإد شيران يتصدرون جوائز إيفور نوفيلو الموسيقية

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شهد محمد - ابوظبي في الجمعة 20 مايو 2022 01:18 صباحاً - اقتنص مغني الراب الشهير ديف والنجم إد شيران متصدر القوائم في عالم الأغاني والنجمة شاكيرا جوائز إيفور نوفيلو الموسيقية البريطانية المرموقة في لندن حيث ينال التكريم سنويا بتلك الجوائز كتاب الأغاني والمؤلفين.

وتغلب ديف على نجوم مثل أديل وشيران وراي وفرقة كولدبلاي ليتوج أفضل كاتب أغنيات للعام، بينما ذهبت جائزة أفضل ألبوم إلى لورا ميولا عن ألبومها الذي أشاد به النقاد (بينك نويز) أو "ضوضاء وردية".

وقالت ميولا لرويترز على السجادة الحمراء قبل المراسم "أنا سعيدة من أعماقي حقا لكوني هنا بين أناس أحترمهم... هؤلاء هم الناس الذين لا ينالون التقدير الكافي".

ونالت شاكيرا تكريما بجائزة دولية خاصة في الفعاليات التي نظمتها أكاديمية إيفور ببريطانيا.

وقالت للصحفيين "هناك الكثير من المواهب على الساحة وأنا سعيدة اليوم أن هناك الكثير من المنصات التي يمكن لكتاب الأغنيات والمبدعين الجدد استغلالها".

وفاز شيران بجائزة الأغنية التي تم تقديمها أكبر عدد من المرات عن أغنيته التي حققت نجاحا ساحقا وهي (باد هابيتس) أو "عادات سيئة".