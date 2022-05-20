نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “درجات الطلاب” بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022 معرفة نتائج الطلاب بالاسم ورقم الجلوس في المقال التالي

عمر شويل - جدة منذ ان انتهى الطلاب من تأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني، وأصبح البحث عن بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022، هي المطلب الجماهيري ، حيث يرغب الألاف من الطلاب وأولياء الأمور في معرفة نتائج ابناءهم و الاطمئنان على معدلاتهم هذا العام الدراسي، وقد تزايدت معدلات البحث بالفعل منذ أن أعلنت وزارة التربية والتعليم عن اقتراب موعد ظهور نتائج الشهادة الابتدائية، وكذلك الصفي الاول والثاني الاعدادي، وإليكم أهم التفاصيل.

بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022

في إطار مجهودات وزارة التربية والتعليم وحرصها على صحة وسلامة وراحة المواطنين، قامت بتفعيل رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022، وذلك منذ بداية العلم الدراسي لتوفير الكثير من الخدمات التعليمية التي يحتاجها الطلاب وأولياء الأمور، وخاصة بعد خوف الجميع من خطر انتشار فيروس كورونا من جديد، بعد أن استقرت أحوال البلاد، وقد انتهى طلاب المرحلة الابتدائية والاعدادية بالفعل من تأدية امتحانات الفصل الدراسي الثاني في لجان مؤمنة بشكل جيد مع تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وقد انتهت فترة الامتحانات دون رصد أي مشاكل أو شكاوي من قبل الطلاب او أولياء امورهم، وهو ما يعبر عن نجاح الوزارة في تأمين اللجان وتوفير جو مناسب للطلاب على أكمل وجه.

رابط بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022

ظهرت بالفعل نتيجة الصف الرابع الابتدائي في بعض المحافظات المصرية، إذ تمكن اولياء الامور من الاستعلام عن نتائج أبناءهم عبر بوابة نتائج التعليم الاساسي الترم الثاني 2022، بشكل الكتروني دون النزول من المنزل او التعرض إلى أي ازدحام أو تكدس، وقد شهدت نتيجة الصف الرابع الابتدائي هذا العام ارتفاع ملحوظ على الرغم من قلق الكثير من الطلاب والأهالي بعد تطبيق المنهج الجديد، وقد اتبع اولياء الأمور بعض الخطوات البسيطة لاستخراج نتائج ابناءهم، تتمثل تلك الخطوات في التالي:

يقوم المستعلم بالدخول مباشرة عبر بوابة التعليم الاساسي .

. ومن ثم يقوم بتحديد المرحلة التعليمية المستعلم عنها.

بعد ذلك يدخل بيانات الطالب ورقم الجلوس.

ويضغط على ايقونة البحث او عرض النتيجة.

الآلاف من طلاب صفوف النقل الابتدائية والاعدادي يترقبون الآن ظهور نتيجة الفصل الدراسي الثاني 2022، حيث انتهى جميع الطلاب في الآونة الزمنية الاخيرة من خوض اختبارات الترم الثاني وهم الآن بإنتظار الاعلان الرسمي عن ظهور النتائج، هذا ومن المقرر ان تظهر النتائج رسمياً على بوابة نتائج التعليم الاساسي في غضون الساعات القليلة القادمة.

من الجدير بالذكر ان وزارة التربية والتعليم اطلقت العديد من المنصات الالكترونية على شبكة الانترنت في الآونة الزمنية الاخيرة، وكانت بوابة نتائج التعليم الاساسي واحدة من اهم هذة المنصات، لكونها تشمل على خدمة الاستعلام عن نتائج الطلاب برقم الجلوس، لذلك يمكن الآن للطلاب الدخول عليها للحصول على النتائج الخاصة بهم بكل سهولة.