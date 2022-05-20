نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “رابط النتائج” 4 ابتدائي.. لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي عبر بوابة النتائج الرسمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة بعد أن انتهى طلاب الصف الرابع الابتدائي من امتحاناتهم منذ أيام بالترم الثاني للصف الرابع الابتدائي، يتابعون بشغف لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي للاستعلام عن نتيجتهم بالألوان وفق الآلية التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم ليتم استخراج النتيجة هذا العام بالألوان من الأزرق وحتى الأبيض، والتي تكون مدلول عن النقاط الخاصة بالطلاب بدلًا من الدرجات، حيث تعبر الألوان عن مدى اكتساب الطالب للمعارف والمهارات.

لينك نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 بالرقم القومي

أكد مكتب عمليات مديرين التربية والتعليم بمحافظات مصر عدم تلقي أي شكاوي تختص بامتحانات الصف الرابع الابتدائي، وقد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الآلية التي سوف تتبعها الوزارة في الكشف عن نتيجة الطلاب في رابعة ابتدائي هذا العام، على أن تكون هذا العام بالألوان كمدلول عن اكتساب الطلاب للمعارف والمهارات، ليتم احتساب منها المتوسط الحسابي للنقاط بالاستمارة لكل فصل دراسي.

يتم الاستعلام عن النتيجة من خلال الدخول إلى رابط موقع وزارة التربية والتعليم ثم تحديد نتائج الطلاب واختيار المرحلة الابتدائي، ثم اختيار الصف الرابع الابتدائي، وكتابة البيانات المطلوبة للاستعلام على الفور.

ألوان نتيجة الصف الرابعة الابتدائي الترم الثاني 2022

مدلول ألوان نتيجة الصف الرابع الابتدائي الترم الثاني تأتي على النحو التالي:

اللون الأزرق يدل على أن الطال المقيد بالصف الرابع الابتدائي قد فاق جميع التوقعات بالمادة من اكتساب المعرفة والمهارات، ويكون اللون الأزرق إذا تراوحت النقاط بين 85 نقطة و100 نقطة.

أما اللون الأخضر، فهو يأتي في المرتبة الثانية، ومدلوله مؤشر على أن الطلاب قد حصلوا على نقاط تتراوح بين 65 و 85 نقطة في اكتساب المهارات والمعرفة.

اللون الأصفر يأتي بعدها في المرتبة الثالثة، ومدلوله مؤشر على الطالب يحتاج إلى الدعم، لحصوله على نقاط تتراوح بين 50 نقطة و 65 نقطة.

يدل أيضًا اللون الأحمر على أن مستوى الطالب قد انخفض، وأنه غير متقن لأي من المعارف والمهارات، حيث تتراوح نقاطه بين النقطة الواحدة والخمسين نقطة، ويحتاج إلى الكثير من الدعم.

في النهاية فإن اللون الأبيض معناه أن الطالب لم يحضر امتحان تلك المادة الدراسية.

من أهم النتائج التي يتم البحث عنها في الوقت الحالي هي نتيحة الصف الرابع الابتدائي، حيث سبق ودرس الطلاب بنظام جديد وأدوا الامتحانات أيضًا بنظام جديد، حتى أن النتائج ظهرت على الطلاب بالألوان بشكل جديد للمرة الأولى، حيث اعتمدت الامتحانات على قياس فهم الطلاب وإدراكهم وليس حفظهم ومدى التلقين للمادة العلمية.