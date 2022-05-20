روسيا تتهم أوكرانيا بعدم التعاون للخروج الآمن للسفن من البحر الأسود

جدة - نرمين السيد - وقال فاسيلى فى كلمته خلال اجتماع لـ مجلس الأمن الدولى بشأن أوكرانيا، وأوردتها قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، اليوم الخميس، إن كييف تواصل منع 75 سفينة أجنبية من 17 دولة من مغادرة موانئها.
ووصف الدبلوماسى الروسى، الاتهامات الغربية لروسيا بمنعها حركة السفن التجارية وحظر خروج شحنات القمح من الموانئ الأوكرانية بأنها مخادعة، موضحا أنه لا يزال هناك خطر على الملاحة والبنية التحتية من الألغام الأوكرانية التى أفلتت من مراسيها على طول ساحل دول البحر الأسود.
وشدد على أن بلاده تتخذ جميع التدابير اللازمة لضمان سلامة الملاحة المدنية فى البحر الأسود وبحر آزوف"، موضحا أنه بدون حل لهذه المشكلة فمن غير الممكن الحديث عن إمكانية تصدير الحبوب الأوكرانية عن طريق البحر.
وأعرب عن شكوك بلاده فى أن الحبوب الأوكرانية يتم ضخها إلى مخازن الحبوب فى الدول الأوروبية كثمن للحصول على أسلحة حصلت عليها كييف.
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