أمريكا تعلن حزمة مساعدات أمنية جديدة لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة (سى.إن.إن.) الإخبارية الأمريكية، أن هذا التطور يأتى بالتزامن مع اعتزام الرئيس بايدن التوقيع على مشروع قانون يسمح بإرسال مليارات إضافية من المساعدات لأوكرانيا.
ونقلت الشبكة عن بايدن قوله، فى بيان صحفى، إن "المساعدات الأمنية الإضافية التى ستوفر مدفعية إضافية ورادارات ومعدات أخرى لأوكرانيا، ويستخدمونها بالفعل بشكل فعال فى ساحة المعركة، ستذهب مباشرة إلى خطوط الحرية الأمامية فى أوكرانيا".
وشدد بايدن على دعم بلاده القوى لشعب أوكرانيا الشجاع فى الدفاع عن بلاده.
وفى تصريح صحفى منفصل، قال وزير الخارجية الأمريكى انتونى بلينكن، حسبما أوردت قناة (الحرة) الأمريكية مساء اليوم، إن الحزمة الجديدة ترفع إجمالى المساعدة العسكرية الأمريكية لأوكرانيا، إلى نحو 3.9 مليار دولار.
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