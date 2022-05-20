الجيش اللبنانى يؤكد ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضى اللبنانية المحتلة

جدة - نرمين السيد - أكد الجيش اللبنانى على ضرورة انسحاب الجيش الإسرائيلى من الأراضى اللبنانية المحتلة كافة ومنها مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالى المحتل من بلدة الغجر والنقاط الـ 17 المعتبرة كخرق دائم للقرار الأممى القاضى بوقف إطلاق النار بين الجانبين الاسرائيلى واللبنانى والمعروف باسم القرار 1701 الصادر عام 2006.





جاء ذلك فى بيان لقيادة الجيش اللبنانى عن أعمال الوفد المشارك عنه فى الاجتماع الثلاثى الذى عقد اليوم فى مقر قيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة فى لبنان (اليونيفيل) جنوبى لبنان بحضور قائد اليونيفيل اللواء ارولدو لاثارو ووفد من الجيش الإسرائيلى. وأوضح البيان أن الاجتماع الثلاثى ضم وفدا من ضباط الجيش اللبنانى ترأسه منسق الحكومة اللبنانية لدى قوة الأمم المتحدة العميد منير شحادة، موضحا أن الجانب اللبنانى تطرق إلى الاعتداءات الإسرائيلية اليومية والمتكررة للسيادة اللبنانية برا وبحرا وجوا، وأعاد تأكيد التزام لبنان بالقرار 1701 ومندرجاته كافة.

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