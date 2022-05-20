جدة - نرمين السيد - قال النائب الأمريكى تيد دويتش، رئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط والإرهاب الدولى بمجلس النواب الأمريكى، اليوم الخميس، إن الشراكة بين الولايات المتحدة ومصر فى مجال مكافحة الإرهاب بالغة الأهمية.





وأضاف دويتش، فى تغريدة على منصة التدوينات القصيرة "تويتر" اليوم: "نقف مع مصر ضد الإرهاب والعنف". وقال النائب الأمريكى: "أدين الهجومين الأخيرين ضد الجنود المصريين فى سيناء".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر برلمانى أمريكى: الشراكة مع مصر فى مكافحة الإرهاب بالغة الأهمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.