جدة - نرمين السيد - أعلنت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، اليوم الخميس، أن روسيا تواصل توفير الغذاء كجزء من التزاماتها التجارية وكمساعدات إنسانية لسكان البلدان المحتاجة.





وقالت المتحدثة، فى تصريح صحفى لوكالة "سبوتنيك" الروسية: "روسيا تواصل توفير الغذاء كجزء من التزاماتها التجارية، فضلا عن المساعدات الإنسانية لسكان البلدان المحتاجة من خلال القنوات الثنائية والمتعددة الأطراف، بما فى ذلك من خلال برنامج الغذاء العالمى". وأضافت زاخاروفا أن: "بلادنا مهتمة بأداء مستقر لسوق الغذاء العالمى".

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر روسيا: نواصل توريد الغذاء فى إطار التزاماتنا التجارية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.