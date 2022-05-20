بولندا تشهد المناورات العسكرية «مدافع أوروبا 2022»

جدة - نرمين السيد - وتم تنفيذ أكبر محطة وهى مناورات عبور النهر، تحت أنظار الرئيس البولندى والسفير الأمريكى وارسو"ـ حسبما أفادت قناة "فرانس 24" مساء اليوم الخميس.
وتهدف هذه المناورات إلى تعزيز العمل العسكرى المشترك بين الحلفاء فى حلف شمال الأطلسى "الناتو"، حيث شاركت الولايات المتحدة وفرنسا، إلى جانب السويد التى تحاول الالتحاق بالحلف.
وتأتى هذه المناورات فى ظل مخاوف من امتداد النزاع الأوكرانى إلى شرق أوروبا.
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