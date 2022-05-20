الرئيس الأمريكى يرحب بإقرار الكونجرس حزمة المساعدات الجديدة لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - وأكد الرئيس الأمريكى فى تصريحات نقلتها قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم الخميس، أن هذا القرار بمثابة رسالة واضحة إلى العالم تفيد بأن الشعب الأمريكى يقف إلى جانب الشعب الأوكرانى فى الدفاع عن ديمقراطيته وحريته.
وأوضح بايدن أن المساعدات الجديدة ستشمل إرسال المزيد من الأسلحة والذخيرة.
وكان أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى قد صوتوا فى وقت سابق اليوم، بالأغلبية لصالح تمرير مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية أمنية واقتصادية بقيمة 40 مليار دولار إلى أوكرانيا، بعدما تم تمريره بوقت سابق من هذا الشهر فى مجلس النواب.
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