نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “اعرف” نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس الموافق 19 مايو 2022.. أبرز القرارات الجديدة في المقال التالي
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم، بعد اجتماع البنك المركزي صباح اليوم الخميس الموافق يوم 19 مايو 2022، قد زاد البحث بشكل كبير من قبل آلاف بل ملايين من المواطنين الراغبين في التعرف على القرارات التي تم أخذها اليوم في الاجتماع، وقد ظهر ذلك عندما زاد البحث بشكل كبير عن نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم من قبل الكثيرين، حيث قد اعلن البنك المركزي عن كافة التفاصيل التي عُقدت اثناء المؤتمر عقب انتهائه بشكل مباشر، ومن أبرز القرارات التي صدرت بعد الاجتماع أن مصر قد طلبت دعما من صندوق النقد الدولي ممثلا في قرض جديد لتخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد البلد الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30% من جملة تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة، والتعرف على كافة قرارات البنك المركزي اليوم تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم
-
شهدت العملة المحلية تراجعاً كبيراً بلغ بنسبة 17% ليترفع من 15.60 جنيه في مقابل دولار إلى 18.20 جنيه خلال شهر مارس الماضي.
-
أسفر ارتفاع سعر العملة الأمريكية أمام العملة المحلية إلى ارتفاع الأسعار وخاصة المواد الغذائية، ويرجع ارتفاع معدلات التضخم إلى الحرب الدائرة في أوروبا، وتداعيات وباء كورونا وتوقف العديد من المصانع عن العمل ونقص بالمواد الخام، جميعها أسباب تسببت في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض العملات المحلية.
-
قرر البنك المركزي المصري اليوم بعد انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع بنسبة 1% ليصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25%، وتحليل نسبة ارتفاع معدلات التضخم وقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي والذي اتخذ قراره برفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال عام 2022 لامتصاص السيولة والحد من ارتفاع الأسعار.
-
في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية شهر مارس الماضي قرر البنك المركزي المصري طرح شهادة بعائد مرتفع وهي شهادة الـ 18% والتي حازت بقبول واسع من العملاء وسارع الألوف إلى كسر الشهادات وشراء شهادة ال18.
-
دفعت هذه الموجة من ارتفاع الأسعار مصر إلى تخفيض قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17% من قيمته أمام الدولار في 21 مارس.
اجتمع البنك المركزي المصري اليوم الخميس الموافق التاسع عشر من مايو لعام ٢٠٢٢، وقد تم الإعلان عن زيادة اسعار الفائدة بنسبة قدرها ٢%، وهذا القرار بالتأثر بالبنك الاميريكي الفيدرالي والذي قام رفع سعر الفائدة هو الآخر على الإقراض والإيداع، مع العلم أن لجنة السياسة النقدية رفعت لمدة ليلة واحدة فقط الإقراض لنسبة ١٢.٢٥ من نسبة قدرها ١٠.٢٥، بينما الإيداع ١١.٢٥ من ٩.٢٥%.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “اعرف” نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس الموافق 19 مايو 2022.. أبرز القرارات الجديدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.