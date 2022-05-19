“اعرف” نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم الخميس الموافق 19 مايو 2022.. أبرز القرارات الجديدة

نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم، بعد اجتماع البنك المركزي صباح اليوم الخميس الموافق يوم 19 مايو 2022، قد زاد البحث بشكل كبير من قبل آلاف بل ملايين من المواطنين الراغبين في التعرف على القرارات التي تم أخذها اليوم في الاجتماع، وقد ظهر ذلك عندما زاد البحث بشكل كبير عن نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم من قبل الكثيرين، حيث قد اعلن البنك المركزي عن كافة التفاصيل التي عُقدت اثناء المؤتمر عقب انتهائه بشكل مباشر، ومن أبرز القرارات التي صدرت بعد الاجتماع أن مصر قد طلبت دعما من صندوق النقد الدولي ممثلا في قرض جديد لتخفيف تداعيات الحرب في أوكرانيا على الاقتصاد البلد الذي تصل فيه نسبة الفقر إلى نحو 30% من جملة تعداد السكان الذي يتجاوز 103 ملايين نسمة، والتعرف على كافة قرارات البنك المركزي اليوم تابعونا من خلال موقع ثقفني الإخباري.

نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم