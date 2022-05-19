“تفاصيل” قرارات البنك المركزي اليوم.. تعرف على نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم وتفاصيل زيادة سعر الفائدة

قرارات البنك المركزي اليوم، لقد تصدر الترند اليوم على مواقع التواصل الاجتماعي وكافة محركات البحث الشيرة الرغبة في التعرف على قرارات البنك المركزي اليوم، وذلك بعد الاجتماع الذي عُقد صباح اليوم الخميس الموافق يوم 19 مايو 2022، حيث ان هناك الكثير من القرارات التي قد صدرت في مصلحة المواطنين، والتي تخص الفائدة الخاصة بالشهادات الاستثمارية، وبعض القرارات الخاصة بالبلاد التي قد تم الإعلان عنها عقب الانتهاء من الاجتماع اليوم، حيث قد اعلن البنك المركزي عن كافة التفاصيل التي عُقدت اثناء المؤتمر عقب انتهائه بشكل مباشر، وذلك ليتعرف كافة المواطنين عن كافة القرارات الجديدة التي قد صدرت اليوم.

قرارات البنك المركزي اليوم

بعد انتهاء الاجتماع بشكل مباشر قد صدرت كافة قرارات البنك المركزي اليوم، والتي من المقرر ان يتم اضافة بعض القرارات الأخرى عليها في يوم 23 يوليو 2022، وقد جاءت القرارات المُعلنه كالاتي:

شهدت العملة المحلية تراجعاً كبيراً بلغ بنسبة 17% ليترفع من 15.60 جنيه في مقابل دولار إلى 18.20 جنيه خلال شهر مارس الماضي. أسفر ارتفاع سعر العملة الأمريكية أمام العملة المحلية إلى ارتفاع الأسعار وخاصة المواد الغذائية، ويرجع ارتفاع معدلات التضخم إلى الحرب الدائرة في أوروبا، وتداعيات وباء كورونا وتوقف العديد من المصانع عن العمل ونقص بالمواد الخام، جميعها أسباب تسببت في ارتفاع معدلات التضخم وانخفاض العملات المحلية. قرر البنك المركزي المصري اليوم بعد انتهاء اجتماع لجنة السياسة النقدية إلى رفع أسعار الفائدة على الإيداع بنسبة 1% ليصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25%، وتحليل نسبة ارتفاع معدلات التضخم وقرارات البنك الفيدرالي الأمريكي والذي اتخذ قراره برفع سعر الفائدة للمرة الثانية على التوالي خلال عام 2022 لامتصاص السيولة والحد من ارتفاع الأسعار. في اجتماع استثنائي للجنة السياسة النقدية شهر مارس الماضي قرر البنك المركزي المصري طرح شهادة بعائد مرتفع وهي شهادة الـ 18% والتي حازت بقبول واسع من العملاء وسارع الألوف إلى كسر الشهادات وشراء شهادة ال18. دفعت هذه الموجة من ارتفاع الأسعار مصر إلى تخفيض قيمة العملة المحلية، إذ خسر الجنيه المصري نحو 17% من قيمته أمام الدولار في 21 مارس.

صدر قرار من البنك المركزي المصري بعد اجتماعه اليوم الخميس التاسع عشر من شهر مايو ٢٠٢٢ برفع قيمة الفائدة على الإيداع والإقراض بقيمة ٢%، وقد اجتمعت اللجنة بعد أن أعلن البنك الفيدرالي الأمريكي قراره برفع قيمة الفائدة على الإيداع والإقراض بنسبة قدرها 0.5%، ولم يكتفى بذلك بل رفع البنك المركزي المصري قيمة الفائدة على الايداع والاقراض ليلة واحدة فقط بنسبة 12.25% للإقراض، بينما نسبة قدرها 11.25% إيداع، علمًا بأن نسب الفائدة بعد الزيادة أصبحت 10.25 إقراض و 9.25 إيداع.