روسيا: ندرس الرد على تحركات لاتفيا التى تستهدف النصب التذكارية السوفيتية

جدة - نرمين السيد - وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، فى بيان اليوم الخميس، إن موسكو تحتفظ بالحق فى اتخاذ إجراءات مضادة لهذا القرار الذى وصفته بـ"غير القانونى".
وأضافت المتحدثة، فى تصريح نشرته وكالة الأنباء الروسية (تاس)، "وفقا للقانون الدولى، يحتفظ الجانب الروسى بالحق فى اتخاذ اجراءات مضادة ردا على هذه الخطوة غير القانونية من قبل لاتفيا".
واتخذ برلمان لاتفيا، فى 12 مايو الحالى، قرارا بتعليق المادة 13 من الاتفاقية المبرمة فى 30 أبريل 1994 بين حكومتى روسيا ولاتفيا بشأن حماية المتقاعدين العسكريين الروس وعائلاتهم والمقابر التابعة لمن قضوا فى الحرب العالمية الثانية فى لاتفيا.
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