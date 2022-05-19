الرئيس التونسى يطرح على الحكومة مشروع مرسوم لتأسيس هيئة وطنية استشارية

جدة - نرمين السيد - ناقش الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الخميس، خلال ترؤسه اجتماع مجلس الوزراء بقصر قرطاج، مشروع مرسوه يتعلق بتأسيس الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة.





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