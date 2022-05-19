الشيوخ الأمريكى يمرر مشروع قانون لتقديم مساعدات بـ40 مليار دولار لأوكرانيا

جدة - نرمين السيد - صوت أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكى، اليوم الخميس، بالأغلبية لصالح تمرير مشروع قانون لتقديم مساعدات عسكرية - أمنية واقتصادية بقيمة 40 مليار دولار إلى أوكرانيا، بعدما تم تمريره فى وقت سابق من هذا الشهر فى مجلس النواب الأمريكى.





وأفادت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أنه من المتوقع أن يوقع الرئيس الأمريكى جو بايدن على التشريع فى أقرب وقت. وأضافت الصحيفة أن الديمقراطيين والجمهوريين أشادوا بالتصويت باعتباره خطوة حاسمة لوقف العملية العسكرية الروسية وضمان مصالح الأمن القومى للولايات المتحدة الأمريكية. ومن جانبه، قال زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ الأمريكى تشارلز شومر إن هذه الصفقة الكبيرة ستلبى الاحتياجات الكبيرة للشعب الأوكرانى بينما يقاتلون من أجل بقائهم. وأكد زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ الأمريكى أنه "لا يجب ألا نبتعد عن هذه المعركة ولا يمكننا تجنبها".

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