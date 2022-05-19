مسلح يطلق أعيرة نارية من سطح كنيسة بولاية أمريكية

جدة - نرمين السيد - تمكنت الشرطة الأمريكية من إقناع رجل مسلح صعد إلى سطح كنيسة فى بلدة أبليتون الأمريكية بولاية ويسكونسن، بالاستسلام، بعد أن قام بإطلاق عدة أعيرة نارية في الهواء بحسب "سى بى اس نيوز".





وكتب باريت تريون، مراسل الفرع المحلي لقناة "سي بي إس" التلفزيونية على صفحته فى تويتر اليوم، الخميس: "عملية الشرطة انتهت، تم القبض على المشتبه به المعروف للشرطة ولم يصب أحد بأذى".

وأضاف تريون أن ضباط إنفاذ القانون يدرسون ما يربط المهاجم بالكنيسة، وتمكن الرجل من إطلاق عدة أعيرة نارية، ووفق المعلومات الأولية، أطلق النار فى الهواء، ولم ترد أنباء عن دوافع أو مطالب مطلق النار.

يذكر أن، قتل شخص وأصيب آخر فى إطلاق نار خلال حفل تخرج لطلاب مدرسة ثانوية بولاية تينيسى الأمريكية.

ونقلت شبكة (سي إن إن) عن الشرطة الأمريكية قولها، إن مسلحاً أطلق النار خارج ملعب تنس في جامعة ولاية تينيسي الوسطى حيث كان 450 من خريجى مدرسة ريفرديل الثانوية وعائلاتهم يحتفلون بيوم تخرجهم.

وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت فى وقت سابق إصابة خمسة أشخاص فى إطلاق نار قرب جامعة بمدينة فيلادلفيا الليلة الماضية.