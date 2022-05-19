وكتب باريت تريون، مراسل الفرع المحلي لقناة "سي بي إس" التلفزيونية على صفحته فى تويتر اليوم، الخميس: "عملية الشرطة انتهت، تم القبض على المشتبه به المعروف للشرطة ولم يصب أحد بأذى".
وأضاف تريون أن ضباط إنفاذ القانون يدرسون ما يربط المهاجم بالكنيسة، وتمكن الرجل من إطلاق عدة أعيرة نارية، ووفق المعلومات الأولية، أطلق النار فى الهواء، ولم ترد أنباء عن دوافع أو مطالب مطلق النار.
يذكر أن، قتل شخص وأصيب آخر فى إطلاق نار خلال حفل تخرج لطلاب مدرسة ثانوية بولاية تينيسى الأمريكية.
ونقلت شبكة (سي إن إن) عن الشرطة الأمريكية قولها، إن مسلحاً أطلق النار خارج ملعب تنس في جامعة ولاية تينيسي الوسطى حيث كان 450 من خريجى مدرسة ريفرديل الثانوية وعائلاتهم يحتفلون بيوم تخرجهم.
وكانت الشرطة الأمريكية أعلنت فى وقت سابق إصابة خمسة أشخاص فى إطلاق نار قرب جامعة بمدينة فيلادلفيا الليلة الماضية.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مسلح يطلق أعيرة نارية من سطح كنيسة بولاية أمريكية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.