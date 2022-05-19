العالم اليوم - كندا تحظر إنشاء شركة هواوي الصينية لشبكات الجيل الخامس

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 19 مايو 2022 11:15 مساءً - قررت حكومة رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو حظر استخدام تقنيات هواوي الصينية في شبكات الهاتف المحمول الكندية من الجيل الخامس.

تطوير شبكات الجيل الخامس أو الجي 5 سيمنح الناس اتصالات أسرع عبر الإنترنت ويوفر سعة بيانات هائلة لتلبية الطلب النهم حيث يرتبط المزيد والمزيد من الأشياء بالإنترنت والابتكارات مثل الواقع الافتراضي والألعاب الغامرة والمركبات ذاتية القيادة.

لطالما ضغط النقاد، بمن فيهم المحافظون المعارضون، على الليبراليين لحرمان هواوي من أي دور في بناء البنية التحتية للجيل الخامس في البلاد، قائلين إن ذلك سيسمح لبيجين بالتجسس على الكنديين بسهولة أكبر.

أكد هذه الخطوة المتحدث باسم وزير السلامة العامة الكندي.

تعد هواوي أكبر مورد عالمي لأجهزة الشبكات لشركات الهاتف والإنترنت. لقد كانت رمزًا لتقدم الصين في أن تصبح قوة عالمية تكنولوجية - وموضوعًا لأمن الولايات المتحدة ومخاوف إنفاذ القانون.

يقول بعض المحللين إن الشركات الصينية انتهكت القواعد والأعراف الدولية وسرقت التكنولوجيا.

أكملت الصين والولايات المتحدة وكندا ما كان عمليا عملية تبادل سجناء عالية المخاطر العام الماضي شملت مسؤولة تنفيذية بارزة من هواوي متهمة بالاحتيال.

سجنت الصين اثنين من الكنديين بعد فترة وجيزة من اعتقال كندا منغ وانزهو، المديرة المالية لشركة هواوي تكنولوجيز وابنة مؤسس الشركة، بناءً على طلب تسليم من الولايات المتحدة.

وصفت العديد من الدول تصرف الصين بأنه "سياسة الرهينة"، في حين وصفت الصين التهم الموجهة إلى هواوي ومنغ بأنها محاولة ذات دوافع سياسية لعرقلة التنمية الاقتصادية والتكنولوجية في الصين.