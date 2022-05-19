موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني جميع المحافظات المصرية

موقع وزارة التربية والتعليم للاستعلام عن نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 نستعرضه مع حضراتكم الان حيث تبدأ مديريات التربية والتعليم وفي كافة محافظات مصر بالاستعداد لعرض نتائج الصف الرابع الابتدائي 2022 للفصل الدراسي الثاني ويمكن الاستعلام عنه برقم الجلوس وذلك في الفترة القادمة، حيث كشفت مصادر موثوق منها في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه من المقرر الإفصاح عن نتائج الصف الرابع الابتدائي للترم الثاني خلال الأيام القليلة المقبلة حيث تم بدأ عمليات التصحيح ومراجعة الدرجات فور الانتهاء من امتحانات طلاب المرحلة الابتدائية الرابعة لهذا العام الدراسي، كما تم الانتهاء من الامتحانات للصف الرابع الابتدائي يوم الخميس 12 مايو 2022 حيث كانت آخر مادة يقومون بأداء امتحانها في الفصل الدراسي الثاني هي الرياضيات، وسنستعرض لكم في الفقرات القادمة كيفية التعرف على النتائج بكل سهولة.

نتيجة الصف الرابع الابتدائي 2022 ترم ثاني

قامت وزارة التربية والتعليم بمساعدة طلاب المرحلة الرابعة الابتدائية وأولياء أمورهم في التعرف على نتائج أبنائهم للفصل الدراسي الثاني 2022 من خلال رقم الجلوس عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم وخطوات الاستفسار عن النتائج عند ظهورها كما يلي:

قم بالدخول في البداية إلى موقع وزارة التربية والتعليم للحصول على نتائج الامتحانات

اختر قسم استعلام عن نتائج الطلاب.

حدد المرحلة الابتدائية المراد البحث عنها وهي نتيجة الصف الرابع الابتدائي الفصل الثاني.

قم بإدخال لرقم الجلوس الخاص بالطالب وتحديد المحافظة التي ينتمي لها

تأكد من صحة البيانات والإدخال الصحيح ثم الضغط على أيقونة الاستعلام.

ومن ثم سيتم عرض نتيجة الصف الرابع الابتدائي على الفور

طريقة التقييم الصف الرابع الابتدائي 2022

قامت وزارة التربية والتعليم بتغير نظام تقيم امتحانات الصف الرابع الابتدائي للفصل الدراسي الثاني في هذا العام الدراسي 2021-2022 حيث قررت عرض النتائج بنظام الألوان حين أن كل لون يدل على تقدير معين، اللون الأزرق يعني حصول الطالب على تقدير ممتاز في نتيجة الصف الرابع الابتدائي وحصوله على ما يعادل 85٪ إلى 100٪.، كما يدل اللون الأخضر إلى أن الطالب حصل على تقدير جيد وحصل على ما يعادل 65٪ إلى 85٪، اللون الأصفر يدل على أن نسبة نجاح الطالب ما بين 50٪ و 60٪، بينما اللون الأحمر يدل أن الطالب رسب وسينتقل إلى امتحانات الدور الثاني.